Bahraich News: बोलेरो और ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत, बेटी को विदा कराने जा रहे सात लोग गंभीर रूप से घायल

Bahraich News: बहराइच में बड़ा हादसा हो गया है. यहां बोलेरो और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई. इस सड़क हादसे में बोलेरो सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. जिसमें से 5 की हालत नाजुक बनी हुई है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 12, 2025, 08:26 AM IST
Bahraich News
Bahraich News: बहराइच में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां बोलेरो और ट्रैक्टर ट्रॉली की जोरदार टक्कर हो गई है. इस हादसे में बोलेरो सवार सात लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. जिसमें पांच लोगों की हालत नाजुक बताई गई है. यह सड़क हादसा नानपारा-बहराइच मार्ग पर बेगमपुर के पास का है.

तेज रफ्तार का कहर
बताया जा रहा है कि चार दिन पहले बेटी की शादी फखरपुर क्षेत्र में हुई थी. मंगलवार को चौथी की रस्म निभाने के लिए बेटी को विदा कराकर घर लाना था. इसी के चलते परिवार के सात लोग मंगलवार देर शाम बोलेरो से फखरपुर के लिए रवाना हुए. इसी दौरान बेगमपुर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बेकाबू होकर बोलेरो को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो तुरंत पलट गई. 

मामले की जांच में जुटी पुलिस
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. वहीं लोगों की भीड़ जुट गई. राहगीरों और गांव वालों ने बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला और एंबुलेंस से सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया. है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी. रामगांव थानाध्यक्ष मदन लाल का कहना है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: मुजफ्फरनगर में भीषण सड़क हादसा, दो बाइक की टक्कर में मां बेटे समेत तीन की मौत

Bahraich Road AccidentBahraich newsBahraich Police

