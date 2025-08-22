Bahraich News: मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, करंट लगने से दर्जनभर लोग झुलसे, धार्मिक पताका बनी 'मौत की दूत'
Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्जनभर लोग हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर बुरी तरह से झुलस गए. सभी लोग जन्माष्टमी के बाद मूर्ति विसर्जन को जा रहे थे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 22, 2025, 09:08 PM IST
राजीव शर्मा/बहराइच:  उत्तर प्रदेश के बराइच जिले में मूर्ति विसर्जन को जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब डीजे की धुन पर नाचते गाते दर्जन भर लोग अचानक हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गए. देखते ही देखते दर्जनभऱ लोग बुरी तरह से झुलस गए. आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को इलाज के लिए तुरंत ही स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. 

कैसे हुआ हादसा 
घटना बहराइच के नवाबगंज थाना क्षेत्र के निम्निहारा गांव की है. यहां जन्माष्टमी के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था. ग्रामीण मूर्ति को ट्रैक्टर में रखकर विसर्जन के लिए ले जा रहे थे. तेज आवाज में डीजे बज रहा था. जुलूस में शामिल लोग नाच गा रहे थे. धार्मिक पताका फहराते हुए जयकारे लगा रहे थे. तभी लोहे के पाइप में लगी एक पताका हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई, जिससे करंट फैल गया और करीब 12 लोग झुलस गए. 

सूचना मिलते ही डीएम और एसपी अस्पताल पहुंचे
मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तुरंत ही सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए. जहां सभी का इलाज चल रहा है. घटना की सूचना पाते हैं डीएम अक्षय त्रिपाठी व एसपी रामनयन सिंह अस्पताल पहुंचे और घायलों का हाल जाना.  डीएम और एसपी ने अस्पताल में बेहतर इलाज किए जाने की बात कही है

घायलों का ब्योरा
हादसे में  विद्याराम 35 वर्ष, संजना 8, राकेश 10, सुऐब 12, आकाश 8, सचिन 7, रक्तार 5, रचना 10, लक्ष्मी 50 वर्ष, तहसीम 8, एहसान 10 वर्ष झुलसे गए हैं. वहीं स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक  ने बताया कि अधिकांश घायलों की स्थिति फिलहाल स्थिर है, लेकिन इसरार (10) की हालत गंभीर होने पर उसे बहराइच के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. 

