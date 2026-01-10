Advertisement
'मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं...' प्रेमिका ने किया इंकार तो प्रेमी बना जल्लाद, ऐसे सुलझी रहस्यमयी हत्या की गुत्थी!

Shravasti News: श्रावस्ती जिले में कुछ दिन पूर्व संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवती की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज वारदात में युवती के प्रेमी ने ही उसकी हत्या की थी. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 10, 2026, 03:55 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Shravasti News/संतोष कुमार: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में हुई युवती की रहस्यमयी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस दिल दहला देने वाली वारदात में कोई और नहीं, बल्कि युवती का प्रेमी ही उसका कातिल निकला. बीते 2 जनवरी को संदिग्ध हालात में मिली युवती की लाश ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था. अब पुलिस जांच में सामने आया है. 

कहां की है ये घटना?

सिरसिया थाना क्षेत्र के बरगदवा गांव में बीते 2 जनवरी को युवती की हत्या हुई थी. इस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके प्रेमी ने ही की थी. आरोपी की पहचान आकाश कसौंधन के रूप में हुई है.  

कैसे शुरू हई थी प्रेम कहानी?

पुलिस के अनुसार आरोपी को शक था कि उसकी प्रेमिका किसी दूसरे लड़के से बातचीत कर रही है और परिवार वालों ने उसकी शादी किसी और लड़के से तय कर दी थी. इसी बात को लेकर आरोपी ने गुस्से में आकर वारदात को अंजाम दिया. बताया जाता है कि कुछ माह पूर्व गांव में डीजे बुकिंग के दौरान आये युवक की मृतक युवती से मेल मुलाकात हुई थी. तभी ये से दोनो आपस में फोन से बातचीत करते रहते थे. आरोपी युवक मृतक युवती से शादी भी करना चाहता था. 

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने प्रेमिका पर लोहे की रॉड से हमला कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर इसे संदिग्ध मौत का रूप देने की कोशिश की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन जांच की, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी पुलिस ने बरामद कर ली है. 

एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. फिलहाल इस खुलासे के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है. 

Shravasti News

