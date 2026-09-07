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श्रावस्ती में पुलिस एनकाउंटर: 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश और दरोगा घायल

Shravasti Encounter : श्रावस्ती में पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ में 50-50 हजार रुपये के दो शातिर वांछित इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं. भिनगा कोतवाली क्षेत्र के अंटा तिराहे के पास हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी.जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जबकि बचाव के दौरान एक पुलिस उपनिरीक्षक भी चोटिल हुए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Sep 07, 2026, 07:03 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:03 AM IST
श्रावस्ती में पुलिस एनकाउंटर: 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश और दरोगा घायल
Image Credit: Shravasti News

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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