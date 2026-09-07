/श्रावस्ती में पुलिस एनकाउंटर: 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश और दरोगा घायल

राज्य चुनें
श्रावस्ती/सन्तोष विश्वकर्मा: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की भिनगा कोतवाली पुलिस और एसओजी (SOG) टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 50-50 हजार रुपये के दो शातिर इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. अंटा तिराहे के पास हुई इस मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की ओर से की गई छह राउंड फायरिंग में एक उपनिरीक्षक (SI) घायल हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 30 से अधिक मुकदमों में वांछित 50 हजार का इनामी बदमाश गिरीश बहेलिया पैर में गोली लगने से घायल हो गया.
मुठभेड़ स्थल: भिनगा कोतवाली क्षेत्र का अंटा तिराहा
दरअसल, भिनगा कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की अंटा तिराहे के पास बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस के मुताबिक, बदमाशों ने पुलिस टीम पर करीब छह राउंड फायरिंग की. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गिरीश बहेलिया के पैर में गोली लगी. वहीं उसके साथी शिव कुमार जायसवाल को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया. मुठभेड़ के दौरान बदमाशों की फायरिंग से बचाव करते समय एक उपनिरीक्षक के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है.
बदमाशों के पास से बरामदगी
पुलिस ने दोनों बदमाशों के कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, नगदी और मोटरसाइकिल समेत अन्य सामान बरामद किया है. घायल बदमाश गिरीश बहेलिया को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, गिरीश बहेलिया के खिलाफ 30 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि शिव कुमार जायसवाल पर भी 23 से अधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं.
आपराधिक इतिहास
ये दोनों आरोपी नकबजनी, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट समेत कई अन्य मामलों में वांछित चल रहे थे. फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. पुलिस अब दोनों आरोपियों के नेटवर्क और उनके साथ जुड़े अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.
पुलिस का आधिकारिक बयान
"भिनगा कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान अंटा तिराहे के पास 50-50 हजार के दो वांछित अपराधियों को घेरा। बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश गिरीश बहेलिया घायल हुआ है। इसके साथी शिव कुमार जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पूरे नेटवर्क और आपराधिक इतिहास की गहराई से जांच की जा रही है।"- राहुल भाटी (एसपी, श्रावस्ती)
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.