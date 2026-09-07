/श्रावस्ती में पुलिस एनकाउंटर: 50-50 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश और दरोगा घायल

पुलिस का आधिकारिक बयान

"भिनगा कोतवाली और एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान अंटा तिराहे के पास 50-50 हजार के दो वांछित अपराधियों को घेरा। बदमाशों की ओर से हुई फायरिंग के जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें एक बदमाश गिरीश बहेलिया घायल हुआ है। इसके साथी शिव कुमार जायसवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं। इनके पूरे नेटवर्क और आपराधिक इतिहास की गहराई से जांच की जा रही है।"- राहुल भाटी (एसपी, श्रावस्ती)