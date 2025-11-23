Advertisement
Shravasti News: घर के अंदर मिला पूर्व प्रधान का शव, बाहर पड़ी थी पत्नी की बॉडी, श्रावस्ती में दंपती की संदिग्ध मौत से हड़कंप

यूपी के श्रावस्ती के इकौना थाना क्षेत्र के खावा पोखर गांव में पूर्व ग्राम प्रधान मोहम्मद रोशन और उनकी पत्नी ओसिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.  इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 23, 2025, 09:37 AM IST
सन्तोष कुमार/श्रावस्ती: यूपी के श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के खांवापोखर गांव में पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. दोनों की मौत से गांव में हड़कंप मच गया है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जमीनी विवाद को लेकर इन हत्याओं को अंजाम दिया गया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है. 

 संदिग्ध परिस्थितियों में मिले  पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी के शव
श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र के खांवापोखर गांव में उस समय सनसनी फैल गई, जब पूर्व प्रधान और उनकी पत्नी के शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिले। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधान का शव घर के अंदर मिला, जबकि उनकी पत्नी का शव घर के बाहर पड़ा मिला। दोनों की मौत को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं.

जमीनी विवाद हो सकता है वजह
स्थानीय लोगों का मानना है कि दंपति का लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, और उसी को लेकर हत्या किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है.  सूचना मिलते ही इकौना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को घेराबंदी कर लिया.  इसके साथ ही फोरेंसिक टीम भी बुला ली गई है, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी है. 

 पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल 
घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है. दंपति की संदिग्ध मौत से जहां इलाके में सनसनी है, वहीं पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

