बहराइच में किशोरी की बेरहमी से हत्या, हाथ-पैर तोड़े, नाक में बालू और फेवीकोल भरा, दो दिनों से थी लापता

Bahraich News: यूपी के बहराइच जिले में एक 15 साल की किशोरी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. किशोरी दो दिन पहले लापता हुई थी, जिसका खून से लथपथ शव बाग में मिला है.
बहराइच/राजीव शर्मा: यूपी के बहराइच जिले में दो दिन से लापता चल रही एक 15 वर्षीय किशोरी का शव घर के पास एक बाग में खून से लथपथ हालत में मिला. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मृतका बीते शुक्रवार से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता चल रही थी. जिसकी लाश बाग से बरामद हुई, किशोरी की गला रेतकर उसे मौत के घाट उतारा गया.
गले पर गहरे निशान
मौके पर पहुंचने पर परिवारजनों ने शव की पहचान की. मृतका के गले पर धारदार हथियार से रेतने के गहरे निशान मिले हैं. वहीं परिजन रेप के बाद हत्या कर शव फेकने का आरोप लगा रहे हैं. साथ ही मृतका के परिजनों का कहना है कि हत्यारों ने बड़ी बेरहमी से हत्याकांड को अंजाम दिया है. मृतका का न सिर्फ गला रेता बल्कि उसके एक पैर व हाँथ को तोड़ दिया. साथ ही मृतका की नाक में बालू और फेवीकोल को भरकर हत्या कर उसके शव को फेकने का काम किया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर 3 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई में जुटी हुई है.
बहराइच में इनवर्टर की बैटरी में धमाका
वहीं बहराइच जिले के फखरपुर थाने के रुकनापुर बाजार में स्थित एक दुकान में लगे इनवर्टर की बैट्री अचानक दग गई. जिससे मौके पर आग भड़क गयी,इस दौरान दुकान में रखे सिलेंडर में आग पकड़ने से जोरदार धमाका हुआ,जिसके चलते दीवार और छत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी. वहीं हादसे में दो युवक गंभीर रूप से झुलस गए. धमाके की आवाज सुनकर परिजन व ग्रामीण मौके पर पहुंचे. दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.
शॉर्ट सर्किट के चलते हुआ धमाका
मामला फखरपुर थाना क्षेत्र का है,जहां के रुकनापुर बाजार निवासी इमरान (16), उसका भाई अंसारुद्दीन (18)अपने दुकान में सो रहे थे. इसी दौरान दुकान में लगी इनवर्टर की बैटरी में अचानक शार्ट सर्किट के चलते धमाका हो गया. जिससे मौके पर आग भड़क गई. आग की जद में आने से दोनों युवक गंभीर रूप से झुलस गए. धमाका की गूंज सुनकर आस पास के लोग दौड़े. दोनो झुलसे युवकों को फखरपुर सीएचसी लाए और इसकी सूचना उनके परिवार को दी. चिकित्सकों ने दोनों झुलसे युवकों को मेडिकल कालेज रेफर कर दिया, जहाँ दोनों का इलाज चल रहा है.