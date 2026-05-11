दीवार काटकर घर में घुसे चोर, लाखों के जेवर-नकदी समेट ले गए… सुबह का मंजर देख उड़ गए परिवार के होश

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर जनपद के हर्रैया सतघरवा थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बार फिर पुराने अंदाज में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देकर पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्राम पंचायत बरदौलिया चौराहे से पश्चिम करीब 200 मीटर दूर सिरसिया मार्ग किनारे स्थित एक घर में बीती रात अज्ञात चोर पीछे की दीवार काटकर अंदर घुस गए और लाखों रुपये के जेवरात, नकदी व कीमती सामान लेकर फरार हो गए. घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक बरदौलिया निवासी विनोद गुप्ता पुत्र लल्लू गुप्ता के घर को चोरों ने निशाना बनाया. परिवार के लोग रात में बरामदे में सो रहे थे, जबकि चोर पीछे की पक्की दीवार काटकर घर में दाखिल हो गए. विनोद गुप्ता और उनके पिता गल्ला खरीद का काम करते हैं. दिनभर की भागदौड़ के बाद परिवार गहरी नींद में था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया.

पीड़ित के अनुसार घर के आगे दो कमरे बने हैं, जबकि पीछे टीनशेड और पक्की दीवार वाला हिस्सा है. चोर दीवार काटकर सीधे कमरे में पहुंचे और वहां रखी अलमारी, संदूक, बक्से व बैड को खंगाल डाला. सुबह जब परिवार की नींद खुली तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और पीछे की दीवार कटी हुई मिली. यह नजारा देखकर परिवार के होश उड़ गए.

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पीड़ित परिवार ने बताया कि घर में रखे लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर, बर्तन तथा करीब 20 हजार रुपये नकद चोरी हो गए हैं. घटना की जानकारी मिलते ही गांव में सनसनी फैल गई. देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से लोगों में भय का माहौल है. लोग अपने ही घरों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं. ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग की है.घटना की सूचना हर्रैया सतघरवा थाने को दे दी गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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