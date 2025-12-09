बहराइच पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शातिर धमकीबाज, CM शिविर कार्यालय गोरखनाथ मंदिर का फर्जी सहप्रतिनिधि बनकर ऐंठते थे रुपये

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच में पुलिस ने तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है. ये बदमाश फर्जी आईकार्ड बनाकर अफसरों और इलाके के लोगों पर धौंस जमाकर धमकाते थे और रुपये ऐंठने का कारोबार कर रहे थे. पुलिस ने शिकायत के बाद इन धमकीबाज बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस जांच में जुटी है कि कोई और भी इस गिरोह का सदस्य है क्या?

जानिए क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक यूपी के बहराइच जिले के रहने वाले राहलु यादव, नफीस खां और मुख्तार अहमद, सीएम के शिविर कार्यालय गोरखनाथ मंदिर का फर्जी सहप्रतिनिधि बनकर अफसरों को धमकाते थे और पैसे वसूल करते थे. लोगों को फर्जी कार्ड दिखाकर अपना रौब दिखाते थे. इन लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ कई अफसरों को भी अपना शिकार बनाया. इस मामले की जांच में पुलिस जुटी है.

गोरखनाथ मंदिर के द्वारिका तिवारी का सह प्रतिनिधि (राहुल महाराज) बताकर गैर कानूनी काम के लिये अफसरों को फोन करके अनर्गल दबाव डालता था. गोरखनाथ मंदिर के फर्जी सहप्रतिनिधि राहुल महाराज नाम का विजिटिंग कार्ड बनाकर गैंग इलाकाई लोगों पर धौंस जमाकर रुपये ऐंठने का कारोबार चला रहा था. कई शिकायत मिलने पर थाना रिसिया की पुलिस सक्रिय हुई. जिसके बाद पुलिस टीम ने 03 शातिरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए ये अपराधी के नाम...

1.राहुल यादव उर्फ नन्हे पुत्र समयदीन यादव निवासी डिहवा थाना रिसिया जनपद बहराइच

2.नफीस खां पुत्र हफीज खां निवासी हरवंस पुर जब्दी थाना हरदत्त नगर गिरण्ट जनपद श्रावस्ती

3.मुख्तार अहमद पुत्र इसरारुल हक निवासी देवीपुरा थाना रिसिया जनपद बहराइच के रूप में तीनों नटवरलालों की पहचान हुई है.

अब ये तीनों शातिर बदमाश जेल की सलाखों के पीछे हैं. पुलिस इनसे पुछताछ में जुटी है.

