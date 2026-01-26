बहराइच-लखीमपुर मार्ग पर भीषण सड़क हादसा, नीम करौली बाबा के दर्शन करने जा रहे तीन श्रद्धालुओं की मौत

Bahraich Road Accident/राजीव शर्मा: बहराइच जिले में सोमवार तड़के एक भीषण सड़क हादसे ने खुशियों भरे सफर को मातम में बदल दिया. नानपारा–लखीमपुर हाईवे पर मोतीपुर थाना क्षेत्र के सेमरहना (झाला मोड़ से आगे, ममता मेडिकल के पास) तेज रफ्तार वेगनआर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई. हादसा इतना भयावह था कि कार के परखच्चे उड़ गए और वाहन पलटकर गड्ढे में जा गिरा.

तीन लोगों की दर्दनाक मौत

इस दर्दनाक दुर्घटना में कार सवार तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां एक की हालत नाजुक बताई जा रही है.

नीम करौली बाबा के दर्शन करने जा रहे

जानकारी के अनुसार, बलरामपुर जिले के निवासी पांच युवक रविवार रात करीब 10 बजे कार से नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली के दर्शन के लिए निकले थे. तड़के करीब 3 बजे यह हादसा हो गया. हादसे में मृतकों की पहचान अभिषेक शुक्ला पुत्र सदानंद शुक्ला, दीपू वर्मा पुत्र दिनेश वर्मा, नितेश सिंह के रूप में हुई है. वहीं घायलों में अजय शर्मा पुत्र मदन शर्मा, लवकुश शर्मा पुत्र काली प्रसाद शामिल हैं.

शवों का भेजा गया पोस्टमार्टम के लिए

सूचना मिलते ही मोतीपुर थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

