बहराइच में नाव पलटने से हुआ हादसा, पत्नी का अंतिम संस्कार करने गए पति समेत 3 की मौत
Bahraich News: बहराइच जिले में सरयू नदी में नाव पलटने से बडा हादसा हो गया. नदी में डूबकर तीन लोगों की मौत हो गई. पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद नाव से नदी में परिवार गया था. घटना थाना कैसरगंज के निंदीपुर गांव की है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 18, 2025, 01:05 PM IST
Bahraich News: बहराइच जिले में सरयू नदी में नाव पलटने से बडा हादसा हो गया. नदी में डूबकर तीन लोगों की मौत हो गई. पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद नाव से नदी में परिवार गया था. घटना थाना कैसरगंज के निंदीपुर गांव की है. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची. सर्च ऑपरेशन के बाद तीनों के शव बरामद किए गए हैं. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. 

नाव पलटने से हुआ हादसा
बहराइच में अंतिम संस्कार में गए तीन लोगों की मौत हो गई. तीनों नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे. इसी अचानक नाव पलट गई और तीनों लोग नदीं में डूब गए. तीनों का शव गुरुवार सुबह बरामद हुआ. पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

कैसरगंज इलाके का मामला
घटना थाना कैसरगंज क्षेत्र के निंदीपुर गांव की है. जहां के रहने वाले अजय, अपनी पत्नी की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार कर रहे थे. संस्कार के बाद लखनऊ से आए रिश्तेदारों के दो लड़कों को लेकर अजय नाव से सरयू नदी पार कर रहे थे. अजय और दो लड़के नाव में सवार थे कि नाव बेकाबू होकर पलट गई. हादसे में तीनों लोग नदी में डूब गए. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी.

पुलिस और गोताखोरों ने बरामद किए शव
गुरुवार सुबह फील्ड यूनिट और गोताखोरों की मदद से पुलिस ने तीनों शव बरामद कर लिया है. कैसरगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि 17 सितंबर को अजय अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ है. शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज जा रहा है.

;