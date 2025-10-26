बहराइच में आदमखोर बाघ का आतंक जारी! खेत में काम कर रहे किसान को बनाया शिकार, दहशत में पूरा गांव

Bahraich News: बहराइच जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है. जहां एक किसान पर आदमखोर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप और मातम का माहौल है.
Bahraich News/RAJEEV SHARMA: उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक किसान पर खेत में काम करते समय बाघ ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है.
कहां की है ये घटना?
ये घटना कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग क्षेत्र के रमपुरवा ग्राम पंचायत के मजरा मुखिया फार्म की है. यहां निवासी संजीत कुमार अपने घर के पास बनकटी गांव में बटाई पर लिए हल्दी के खेत में घास की निकाई कर रहे थे. इसी दौरान जंगल से निकलकर आए एक बाघ ने उन पर अचानक हमला बोल दिया.
किसान संजीत कुछ देर तक अपनी जान बचाने के लिए बाघ से लड़ता रहा, लेकिन हमलावर बाघ ने उसके सिर और शरीर पर ताबड़तोड़ वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया. आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों ने चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचकर हांका लगाकर बाघ को भगाया.
सूचना मिलते ही थाना सुजौली पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं वन विभाग की टीम भी जांच में जुटी है. कतर्नियाघाट के प्रभागीय वन अधिकारी सूरज कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि जंगल में जानवर के हमले में मौत की सूचना मिली है. मृतक के परिजनों को तत्काल पांच हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
