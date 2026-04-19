बहराइच में दर्दनाक हादसा! ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबकर 3 साल की मासूम की मौत

Bahraich News: बहराइच जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ईंट भट्टे पर बने पानी से भरे गड्ढे में डूबकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. यह हादसा पयागपुर थाना क्षेत्र के मधनगरा लालपुर स्थित एक ईंट भट्टे पर हुआ.
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बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा : उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक बेहद दुखद और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां ईंट भट्टे पर बने पानी से भरे गड्ढे में डूबकर एक मासूम बच्ची की मौत हो गई. यह हादसा पयागपुर थाना क्षेत्र के मधनगरा लालपुर स्थित एक ईंट भट्टे पर हुआ, जिसने पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ा दी है.
क्या है पूरा मामला ?
मिली जानकारी के अनुसार, मृतक बच्ची की पहचान नेहा के रूप में हुई है, जिसकी उम्र महज 3 वर्ष थी. वह रानीपुर क्षेत्र का गौड़रिया गांव की रहने वाली थी. बताया जा रहा है कि नेहा के पिता उसी ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं और ईंट पाथने का काम करते हैं। घटना के समय बच्ची वहीं आसपास खेल रही थी.
गहरे गड्ढे में जा गिरी
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, खेलते-खेलते नेहा का पैर फिसल गया और वह पास ही बने गहरे गड्ढे में जा गिरी, जिसमें पानी भरा हुआ था. बच्ची के गिरते ही आसपास मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. जब तक उसे बाहर निकाला गया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। आनन-फानन में उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस मौके पर पहुंची
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ईंट भट्टे पर सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और इस तरह की लापरवाही कैसे हुई. इस दर्दनाक हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और प्रशासन से मांग की है कि ईंट भट्टों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.
यह हादसा एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर करता है कि निर्माण स्थलों और ईंट भट्टों पर सुरक्षा मानकों का पालन कितना जरूरी है, खासकर तब जब वहां मजदूरों के परिवार और छोटे बच्चे भी मौजूद रहते हैं.
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