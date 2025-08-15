राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच में स्‍वतंत्रता दिवस पर फूल तोड़ने गए दो सगे भाई करंट की चपेट में आ गए. एक की मौत हो गई. दूसरी गंभीर रूप से झुलस गया. उसका इलाल चल रहा है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया गया कि दोनों भाई स्‍कूल में ले जाने के लिए फूल तोड़ने गए थे. पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है.

फूल तोड़ने गए थे दोनों भाई

बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के मधनगरा गांव के रहने वाले मुकेश चौथी क्‍लास का छात्र था. वहीं, उसका बड़ा भाई राजाराम कक्षा में पढ़ता है. स्‍वतंत्रता दिवस पर स्‍कूल में फूल ले जाने के लिए निकले थे. गांव के ही रहने वाले राम धीरज मिश्र ने खेत में जानवरों से फसल की रखवाली के लिए तार फेंसिंग करा रखी है. मुकेश और राजाराम शुक्रवार सुबह फूल तोड़ने पहुंचे तो करंट की चपेट में आ गए. मुकेश की करंट लगने से मौत हो गई.

दूसरा भाई गंभीर रूप से झुलसा

वहीं, दूसरा भाई राजाराम गंभीर रूप से झुलस गया. उसे गांव वालों ने अस्‍पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने मुकेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घर वालों ने बताया कि दोनों भाई गांव के बनकटा में स्थित जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे. राजाराम भी करंट से काफी झुलस गया है. उसका जिला अस्‍पताल में इलाज जारी है. वहीं पुलिस का कहना है कि शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है.

यह भी पढ़ें : चाइनीज मांझे से कटी गर्दन, खून से लथपथ युवक लड़ रहा जिंदगी की जंग, बहराइच में दिल दहला देने वाला हादसा

यह भी पढ़ें : Bahraich News: मां की हिम्मत ने हरा दी 'मौत', 6 साल के बेटे की जान बचाने तेंदुए से भिड़ गई मां, बहादुरी से टली ये अनहोनी