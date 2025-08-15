Bahraich News: बहराइच में स्‍वतंत्रता दिवस पर बड़ा हादसा, स्‍कूल ले जाने के लिए फूल तोड़ने गए दो भाई करंट की चपेट में आए
Bahraich News: बहराइच में स्‍वतंत्रता दिवस पर बड़ा हादसा, स्‍कूल ले जाने के लिए फूल तोड़ने गए दो भाई करंट की चपेट में आए

Bahraich News: बहराइच में स्‍वतंत्रता दिवस पर स्‍कूल ले जाने के लिए फूल तोड़ने गए दो भाई करंट की चपेट में आ गए. एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया.  

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 15, 2025, 06:30 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच में स्‍वतंत्रता दिवस पर फूल तोड़ने गए दो सगे भाई करंट की चपेट में आ गए. एक की मौत हो गई. दूसरी गंभीर रूप से झुलस गया. उसका इलाल चल रहा है. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया. बताया गया कि दोनों भाई स्‍कूल में ले जाने के लिए फूल तोड़ने गए थे. पुलिस ने शव को कब्‍जे में लेकर पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

फूल तोड़ने गए थे दोनों भाई 
बहराइच के पयागपुर क्षेत्र के मधनगरा गांव के रहने वाले मुकेश चौथी क्‍लास का छात्र था. वहीं, उसका बड़ा भाई राजाराम कक्षा में पढ़ता है. स्‍वतंत्रता दिवस पर स्‍कूल में फूल ले जाने के लिए निकले थे. गांव के ही रहने वाले राम धीरज मिश्र ने खेत में जानवरों से फसल की रखवाली के लिए तार फेंसिंग करा रखी है. मुकेश और राजाराम शुक्रवार सुबह फूल तोड़ने पहुंचे तो करंट की चपेट में आ गए. मुकेश की करंट लगने से मौत हो गई. 

दूसरा भाई गंभीर रूप से झुलसा
वहीं, दूसरा भाई राजाराम गंभीर रूप से झुलस गया. उसे गांव वालों ने अस्‍पताल में भर्ती कराया है. पुलिस ने मुकेश के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घर वालों ने बताया कि दोनों भाई गांव के बनकटा में स्थित जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते थे. राजाराम भी करंट से काफी झुलस गया है. उसका जिला अस्‍पताल में इलाज जारी है. वहीं पुलिस का कहना है कि शव को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले की जांच की जा रही है. 

 

