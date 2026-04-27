बलरामपुर में कूड़े पर कोहराम! मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदला, कई लोग पहुंच गए अस्पताल

बलरामपुर/पवन कुमार पांडे: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला कोतवाली थाना क्षेत्र के दुभराडीह गांव में कूड़ा फेंकने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. घटना का 43 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिला और पुरुष लाठी-डंडे व ईंट-पत्थर से दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं.

बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे गली में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई. मारपीट इतनी गंभीर थी कि एक ही परिवार के पति, पत्नी और बेटी के हाथ टूट गए, जबकि पति के हाथ और पैर दोनों में गंभीर चोट आई है. उसकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है और एक युवक गंभीर है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना में कुल चार लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं.

वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह दोनों पक्ष आमने-सामने आकर एक पक्ष दूसरे पर हमला कर रहा हैं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग दहशत में आ गए. घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं पीड़ित परिवार में कोहराम मचा है और भय का वातावरण है.

Add Zee News as a Preferred Source

स्थानीय लोगों का आरोप है कि घटना के बाद पुलिस की कार्रवाई धीमी रही और अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिससे लोगों में आक्रोश है. हालांकि, उतरौला कोतवाली प्रभारी अवधेश राज सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और घायलों की एक्स-रे रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.

और पढे़ं:

दूल्हे की गाड़ी बीच रास्ते बंद, बारातियों ने धक्का लगाकर बढ़ाया ‘शादी का काफिला’; 2 घंटे लाइन में लगा दूल्हा, बारी आई तो पेट्रोल खत्म

बलरामपुर में किसान की बेटी भावना बनी इंटर टॉपर, अंशुमान ने हाईस्कूल में मारी बाजी

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!