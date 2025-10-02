बहराइच में दो दर्दनाक हादसे, दो लोगों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

Bahraich Accident News: यूपी के बहराइच जिले में दो थाना क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर हुए सड़क हादसों में दो युवकों की जान चली गई. जबकि तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर चिकित्सकों ने एक को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है. एक मृतक का शव तालाब में मिला है. पुलिस ने लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.

तालाब के पास मिला शव

रामगांव थाने कठाईघाट रोड के गोविंदापुर गांव के पास तालाब में मुद्धापुर निवासी कज्जन ( 35) पुत्र सिराजुल का चोटहिल शव सुबह बुधवार सुबह छह बजे पड़ा मिला. उनकी साइकिल टूटी पड़ी थी. किसी अज्ञात वाहन के टूटे हुए कांच के टुकड़े पड़े थे . जानकारी मिलते ही परिजन रोते बिलखते पहुंचे. उन्होंने बताया कि कज्जन मंगलवार शाम चार बजे घर से साईकिल से निकले थे.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया. उधर मंगलवार देर रात सीतापुर थाने के थानगांव के एक बाइक पर रेढ़ीकोडर निवासी दिलीप कुमार (22) पुत्र रामजी, संजय (22) पुत्र राम कुमार, दूसरी बाइक पर शुभम (18) पुत्र जयप्रकाश , गोलू (17) पुत्र रामजी नवरात्र मूर्ति विसर्जन के बाद होने वाले भंडारा के लिए थोक में सब्जी लेने रामगांव के तमाचपुर सब्जी मंडी आए थे. देहात कोतवाली के मानपुरवा के पास ट्रक ने दिलीप की बाइक में टक्कर मार दी. दिलीप की बाइक शुभम की बाइक से टकराई. दोनों बाइक पर सवार चारों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

घायलों का चल रहा इलाज

दुर्घटना होते ही चालक वाहन सहित फरार हो गया. सभी घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज भेजा गया. चिकित्सकों ने परीक्षण कर दिलीप को मृत घोषित कर दिया. जबकि संजय को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया. अन्य दो घायलों का मेडिकल कालेज में भर्ती कर इलाज चल रहा है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया.