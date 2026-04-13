मेला देखने निकले हो गया 'मौत' से सामना, बलरामपुर में सड़क हादसे ने छीने दो घरों के चिराग

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक रात जो खुशियों के नाम होनी थी, वह दो परिवारों के लिए जिंदगी भर का दर्द बन गई. देवीपाटन मेला देखने निकले दो युवकों की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. हादसा बौद्ध परिपथ स्थित शिवानगर लौकहवा के सेमरहवा पुल के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को रौंद दिया.

क्या है पूरा मामला?

रमवापुर गांव के रहने वाले 22 वर्षीय दीपचंद उर्फ छोटू वर्मा और 21 वर्षीय मनोज रविवार शाम घर से हंसी-खुशी निकले थे. परिवार को क्या पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी. रात करीब 10:40 बजे तक दोनों से फोन पर बात हुई थी. मनोज ने अपने भाई प्रमोद से कहा था कि बस एक दोस्त को छोड़कर आ रहे हैं, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, लेकिन वह थोड़ी देर कभी खत्म नहीं हुई.

रात बीत गई, दोनों घर नहीं लौटे. परिजनों की बेचैनी बढ़ती गई. किसी अनहोनी की आशंका ने रात भर सोने नहीं दिया. सुबह जैसे ही पुलिस से खबर मिली, परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई. घटनास्थल पर पहुंचकर जब परिजनों ने दोनों के शव देखे, तो चीख-पुकार से माहौल गूंज उठा.

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मां कलावती और मीना देवी की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे. जिन बेटों को उन्होंने अपने हाथों से बड़ा किया, आज वही बेटे खामोश पड़े थे. दोनों युवक अविवाहित थे और परिवार की उम्मीदों का सहारा थे. अब उनके जाने से घरों में सन्नाटा पसरा है.

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. अपर पुलिस अधीक्षक विशाल पांडेय और क्षेत्राधिकारी ललिया डीके श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी है, लेकिन पीछे छूटे इन परिवारों के आंसुओं का जवाब शायद ही कभी मिल पाए. एक लापरवाह रफ्तार ने दो जिंदगियां ही नहीं छीनीं, बल्कि दो घरों की खुशियां हमेशा के लिए उजाड़ दीं.

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