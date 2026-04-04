पति की मौत के सदमे से उबर न सकी महिला, पेड़ से लटककर दी जान; बहराइच में दो महीने में दूसरी आत्महत्या

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा :उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पातेपुर डिहवा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने घर के बाहर पेड़ की डाल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान सुशीला के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उसके पति ने भी करीब दो महीने पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से वह गहरे सदमे में थी.

जानिए पूरा मामला ?

दरअसल, घटना की जानकारी उस समय हुई जब आसपास के ग्रामीणों ने सुबह सुशीला का शव पेड़ से लटका देखा. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना उसके ससुर छेदी और पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पति की आत्महत्या के बाद से थी परेशान

बता दें कि मृतका के ससुर छेदी ने बताया कि उनके बेटे प्रकाश और बहू के बीच दो माह पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद प्रकाश काफी दिनों तक मानसिक रूप से परेशान रहा और अंततः उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद से ही सुशीला गहरे अवसाद में चली गई थी और अक्सर गुमसुम रहती थी.

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परिजनों ने समझाने की कोशिश की, नहीं बदला हाल

परिजनों के अनुसार, उन्होंने कई बार सुशीला को समझाने और सांत्वना देने की कोशिश की. उसे पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन वह लगातार मानसिक तनाव में बनी रही. धीरे-धीरे उसकी स्थिति और बिगड़ती गई.

रात में उठाया आत्मघाती कदम

बताया जा रहा है कि घटना रात के समय की है, जब घर के बाहर पेड़ की डाल से फंदा लगाकर उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. सुबह जब ग्रामीणों की नजर पड़ी तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आत्महत्या के पीछे के कारणों की गहन पड़ताल की जा रही है.यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जरूरत को उजागर करती है.

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