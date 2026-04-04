Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3165284
Zee UP-UttarakhandBahraich

पति की मौत के सदमे से उबर न सकी महिला, पेड़ से लटककर दी जान; बहराइच में दो महीने में दूसरी आत्महत्या

Bahraich News: बहराइच में एक महिला ने घर के बाहर पेड़ की डाल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली.बताया जा रहा है कि उसके पति ने भी करीब दो महीने पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से वह गहरे सदमे में थी.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पति की मौत के सदमे से उबर न सकी महिला, पेड़ से लटककर दी जान; बहराइच में दो महीने में दूसरी आत्महत्या

बहराइच न्यूज/राजीव शर्मा :उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के पातेपुर डिहवा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने घर के बाहर पेड़ की डाल से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतका की पहचान सुशीला के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि उसके पति ने भी करीब दो महीने पहले आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से वह गहरे सदमे में थी.

जानिए पूरा मामला ? 
दरअसल, घटना की जानकारी उस समय हुई जब आसपास के ग्रामीणों ने सुबह सुशीला का शव पेड़ से लटका देखा. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना उसके ससुर छेदी और पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतरवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पति की आत्महत्या के बाद से थी परेशान
बता दें कि मृतका के ससुर छेदी ने बताया कि उनके बेटे प्रकाश और बहू के बीच दो माह पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद प्रकाश काफी दिनों तक मानसिक रूप से परेशान रहा और अंततः उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. इस घटना के बाद से ही सुशीला गहरे अवसाद में चली गई थी और अक्सर गुमसुम रहती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों ने समझाने की कोशिश की, नहीं बदला हाल
परिजनों के अनुसार, उन्होंने कई बार सुशीला को समझाने और सांत्वना देने की कोशिश की. उसे पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन वह लगातार मानसिक तनाव में बनी रही. धीरे-धीरे उसकी स्थिति और बिगड़ती गई.

रात में उठाया आत्मघाती कदम
बताया जा रहा है कि घटना रात के समय की है, जब घर के बाहर पेड़ की डाल से फंदा लगाकर उसने अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली. सुबह जब ग्रामीणों की नजर पड़ी तो पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और आत्महत्या के पीछे के कारणों की गहन पड़ताल की जा रही है.यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जरूरत को उजागर करती है.

यह भी पढ़ें : गोरखपुर में लगी भीषण आग से 10 एकड़ गेहूं की फसल राख, तीन घंटे की मशक्कत के बाद काबू!
 

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.

TAGS

Bahraich news

Trending news

jalaun news
जालौन में दर्दनाक सड़क हादसा, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत
ghazipur news
'मैं इनकम टैक्स अधिकारी हूं…' गाजीपुर में व्यापरियों को चूना लगाने वाला महाठग अरेस्ट
Bahraich news
पति की मौत के सदमे से उबर न सकी महिला, बहराइच में पेड़ से लटककर दी जान
prayagraj news
डिप्टी सीएम ने अखिलेश पर बोला हमला, कहा–सपा शासन की याद आते ही जनता कांप उठती है
Lalitpur latest News
उर्स मेले में बड़ा हादसा: झूले की मोटर में आग लगी, धुंआ देख लोगों में मचा हड़कंप
Gorakhpur News
गोरखपुर में लगी भीषण आग से 10 एकड़ गेहूं की फसल राख, तीन घंटे की मशक्कत के बाद काबू!
Bahraich News
बहराइच में दर्दनाक हादसा, खौलती चाय से झुलसा 7 माह का मासूम, अस्पताल में भर्ती
Fatehpur News
साध्वी निरंजन का तीखा वार; ‘लोकतंत्र खतरे में’, ममता बनर्जी पर इशारों में बड़ा हमला
Lucknow news
मंत्री सुरेश खन्ना और मेयर सुषमा खरकवाल का सरप्राइज निरीक्षण, लापरवाही पर सस्पेंशन
gonda news
गोंडा में वायरल ऑडियो से मचा बवाल, ADO कृषि पर वसूली और गाली-गलौज के आरोप