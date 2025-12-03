Advertisement
UP Accident News: शाहजहांपुर से जालौन तक दर्दनाक हादसा, कहीं श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी; कहीं तेज रफ्तार ने निगली युवकों की जान

UP Accident News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहर में सड़क हादसे हुए हैं. कहीं सत्संग से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, तो कहीं दो बाइकों की जोरदार भिड़त हो गई और कहीं तेज रफ्तार ने युवकों की जिंदगी ले ली. इन हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि, कई लोगों के घायल होने की खबर है. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:54 AM IST
UP Accident News
UP Accident News

UP Accident News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में भीषण सड़क हादसों ने दहला दिया है. प्रदेश में कहीं श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकराकर पलट गई, कहीं दो बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, तो कहीं तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खम्भे से टकराई और तीन युवकों की जान चली गई. पहला हादसा शाहजहांपुर का है. वहीं, दूसरा हादसा बहराइच में हुआ है. जबकि, तीसरा हादसा जालौन का है. इन हादसों में 6 लोगों की जान चली गई. वहीं, कई लोगों के घायल होने की खबर है.

श्रद्धालुओं से भरी बस हादसे का शिकार
बताया जा रहा है कि शाहजहांपुर में श्रद्धालुओं से भरी प्राईवेट बस अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गई. बस पलटने से 1 श्रद्धालु की मौत हो गई. जबकि, कई श्रद्धालु घायल हुए हैं. हादसे के वक्त बस में 50 से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे. सभी श्रद्धालु मथुरा से संतसंग कर लखीमपुर खीरी जा रहे थे. स्थानीय लोगों और पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं को बस से बाहर निकला. फिलहाल घायल श्रद्धालुओं को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है. घटना थाना कांट क्षेत्र के स्टेट हाईवे के लालपुर मोड़ के पास की है.

बहराइच में दो बाइकों में भिड़ंत
बहराइच में देर रात दो बाईकों के बीच जोरदार टक्कर हुई. जिससे एक महिला की मौत हो गई. जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. यह घटना कोतवाली नानपारा इलाके की है, जहां के कोटवा बाजार में तेज रफ्तार में जा रही दो बाइकों की आपस में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई. जिसके चलते एक बाइक पर सवार खैरीघाट थाने के बरदहा बाजार निवासी दिलीप (35) पुत्र हरिकिशुन गंभीर रूप से घायल हो गया. जबकि उसकी पत्नी सुमन की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जालौन में तेज रफ्तार का कहर
वहीं जालौन में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां भागवत कथा का भंडारा खाकर लौट रहे बाइक सवार तीन युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खम्भे से टकरा गई. जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. बाइक सवार तीनों लोग पंचवटी आश्रम गधेला से भागवत कथा का भंडारा खाकर लौट रहे थे. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. यह जिले के सिरसाकलार थाना क्षेत्र के हथना-गधेला गांव के पास की घटना है.

