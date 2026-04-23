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बलरामपुर में किसान की बेटी भावना बनी इंटर टॉपर, अंशुमान ने हाईस्कूल में मारी बाजी

Balrampur News: बलरामपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों ने इस बार मेहनत, लगन और सपनों की सच्ची कहानी लिख दी. जैसे ही परिणाम घोषित हुए, पूरे जिले में खुशी की लहर दौड़ गई,कहीं मिठाइयां बंटी, तो कहीं तालियों और मुस्कानों के बीच बच्चों की सफलता का जश्न मनाया गया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:53 PM IST
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Balrampur UP Board Result 2026 Toppers
Balrampur UP Board Result 2026 Toppers

बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर में यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के परिणामों में इस बार जिले के छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है. इंटरमीडिएट और हाईस्कूल दोनों ही परीक्षाओं में टॉपर्स ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल कर शिक्षा के स्तर को मजबूती दी है. परिणाम घोषित होते ही छात्रों, अभिभावकों और विद्यालयों में खुशी का माहौल देखा गया.

भावना के बारे में 
इंटरमीडिएट परीक्षा में बलरामपुर सिटी मांटेसरी इंटर कॉलेज की छात्रा भावना यादव ने 500 में से 468 अंक प्राप्त कर 91.60 प्रतिशत के साथ जिला टॉप किया. साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली भावना की सफलता ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के दम पर किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है. भावना ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता और शिक्षकों को दिया. उनका कहना है कि नियमित अध्ययन, समय का सही प्रबंधन और सोशल मीडिया से दूरी ने उन्हें बेहतर परिणाम दिलाने में मदद की. उनका लक्ष्य आगे चलकर जेईई मेन्स परीक्षा पास कर इंजीनियर बनने का है.

भावना के पिता के बारे में 
भावना के पिता गोमती प्रसाद यादव, जो गोंडा जिले के लक्ष्मनपुर क्षेत्र के निवासी हैं और खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते हैं, ने बताया कि बेटी ने सीमित संसाधनों में रहकर कठिन परिश्रम किया. घर के कामों के साथ पढ़ाई में संतुलन बनाना उसकी सबसे बड़ी विशेषता रही. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से विश्वास था कि उनकी बेटी कुछ बड़ा जरूर करेगी.

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इंटरमीडिएट में दूसरे स्थान पर श्री राम तीरथ कन्या इंटर कॉलेज, गौर गुमड़ी के छात्र अमरजीत रहे, जिन्होंने 456 अंक (91.20%) प्राप्त किए. वहीं एचआरए इंटर कॉलेज, गांधीनगर उतरौला के छात्र मोहम्मद रेहान ने 454 अंक (90.80%) के साथ तीसरा स्थान हासिल किया. इन छात्रों की सफलता से संबंधित विद्यालयों में भी उत्साह का माहौल है.

अंशुमान गुप्ता के बारे में 
वहीं हाईस्कूल परीक्षा में भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज उतरौला के छात्र अंशुमान गुप्ता ने 600 में से 568 अंक प्राप्त कर 94.67 प्रतिशत के साथ जिले में पहला स्थान हासिल किया. अंशुमन की इस उपलब्धि से परिवार और विद्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई. शिक्षकों के अनुसार वह शुरू से ही मेधावी छात्र रहे हैं और उन्होंने निरंतर अभ्यास के बल पर यह सफलता हासिल की है.

हाईस्कूल में दूसरे स्थान पर स्कॉलर्स एकेडमी इंटर कॉलेज उतरौला के अनुभव मिश्रा और अरुण कुमार संयुक्त रूप से रहे. दोनों छात्रों ने 566 अंक (94.33%) हासिल कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. वहीं बलरामपुर मॉडर्न इंटर कॉलेज के छात्र सौरभ वर्मा ने 563 अंक (93.83%) प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया.

हालांकि इस वर्ष जिले से कोई भी छात्र प्रदेश स्तरीय मेरिट सूची में स्थान नहीं बना सका, लेकिन जिले के टॉपर्स और अन्य छात्रों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है. बड़ी संख्या में छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, जिससे यह साफ होता है कि जिले में शिक्षा का स्तर लगातार बेहतर हो रहा है.

परिणाम आने के बाद विद्यालयों में मिठाइयां बांटकर छात्रों की सफलता का जश्न मनाया गया. अभिभावकों ने भी बच्चों की मेहनत की सराहना की. शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यह सफलता छात्रों की मेहनत, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है. उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में जिले के छात्र प्रदेश स्तर पर भी अपनी पहचान बनाएंगे.

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