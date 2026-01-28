Advertisement
Zee UP-UttarakhandBahraich

Bahraich Road Accident: बहराइच में भीषण सड़क हादसे, कहीं डंपर ने बाइक मारी जोरदार टक्कर, तो कहीं कार के उड़े परखच्चे

Bahraich Road Accident: बहराइच में बड़ा सड़क हादसा हो गया है. जिले में दो अलग-अलग हादसों में दो लोगों की मौत हो गई है. जबकि, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Jan 28, 2026, 08:28 AM IST
Bahraich Road Accident/राजीव शर्मा: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दो अलग-अलग सड़क हादसे हुए. जिसमें पिता-पुत्र की मौत हो गई. जबकि छह लोगों के घायल होने की खबर है. पहला सड़क हादसा बहराइच सीतापुर हाइवे पर हुआ. जहां एक डंपर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. जिससे बाइक सवार मनोज वाजपेयी और हिमांशु वाजपेयी की मौत हो गई. जबकि, शमशाद की हालत गंभीर बताई जा रही है. उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है.

टक्कर से कार के उड़े परखच्चे
यह घटना थाना हरदी क्षेत्र के कल्याणपुर चौराहे के पास की है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस इसकी जांच कर रही है. वहीं दूसरी घटना बहराइच के नानपारा मार्ग पर हुई है. जहां तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के वक्त कार में एक ही परिवार के 5 लोग सवार थे, जो घायल बताए जा रहे हैं. यह हादसा थाना रामगांव क्षेत्र के सोहरवा के पास हुआ.

दो सगे भाईयों की हालत गंभीर
बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय से घर वापसी के वक्त यह भीषण हादसा हुआ है. ये सभी थाना रामगांव क्षेत्र के टेड़िया गांव निवासी हैं. घायलों में 65 वर्षीय छोटे लाल, 40 वर्षीय केशवराम, 38 वर्षीय कमल चंद्र, 33 वर्षीय रेखा और 2 वर्षीय सोनम का शामिल है. सभी घायलों को बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. दो सगे भाई कमल चंद्र और छोटे लाल की हालत गंभीर बनी हुई है.

