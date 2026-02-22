रफ्तार का कहर: बिजनौर में यमराज बनकर दौड़ी कार ने 3 की जान ली, बहराइच में स्कॉर्पियो ने चार को रौंदा

UP Accident News: उत्तर प्रदेश में रविवार को हादसों को दिन रहा. बिजनौर में एक तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को उड़ा दिया, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई, तो वहीं बहराइच में एक स्कॉर्पियों ने बाइक सवार चार लोगों के रौंद डाला. इस हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो गई.

बिजनौर में कार का कहर

बिजनौर में तेज रफ्तार क़ार ने ई रिक्शा और विक्की मोटर साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी. हादसा नजीबाबाद-रायपुर सादात मार्ग पर भारत गैस एजेंसी के पास का है. यहां रविवार शाम तेज रफ्तार से आ रही एक कार ने पहले एक खराब पड़े ई-रिक्शा को टक्कर मारी और फिर पीछे से आ रही विक्की मोटरसाइकिल को भी अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में बाप-बेटी समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ई-रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

जानकारी के अनुसार, कोटकादर गांव निवासी 24 वर्षीय धर्म सिंह नजीबाबाद से अपने गांव लौट रहे थे. रास्ते में उनका ई-रिक्शा अचानक खराब हो गया. उसी दौरान ई-रिक्शा में सवार गांव भदौला निवासी 32 वर्षीय राजकुमार वाहन को धक्का लगाकर आगे बढ़ाने में मदद कर रहे थे. जैसे ही ई-रिक्शा भारत गैस एजेंसी के पास पहुंची, सामने से तेज गति में आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धक्का लगा रहे राजकुमार की मौके पर ही मौत हो गई. उसी समय पीछे से आ रही विक्की मोटरसाइकिल भी नियंत्रण खो बैठी और कार की चपेट में आ गई. मोटरसाइकिल पर सवार बढ़ापुर निवासी 50 वर्षीय राजू और उनकी 25 वर्षीय बेटी अंशू गंभीर रूप से घायल हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. स्थानीय लोगों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायल धर्म सिंह को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र समीपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस ने कार चालक की तलाश शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है.

बहराइच में यमराज बनकर दौड़ी स्कॉर्पियो

बहराइच में एक तेज रफ्तार बेकाबू स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार तीन मासूम समेत 4 लोगों को रौंद दिया. इस हादसे में दो मासूम बच्चों की मौत हो और एक बच्चा और उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल पिता की हालुत काफी नाजुक है. बच्चे और उसके पिता को बहराइच मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. यह हादसा थाना रिसिया के भोपतपुर नानपारा हाइवे के पास हुआ. वहीं हादसे का शिकार हुए लोग रामगांव के सोहरवा निवासी हैं.

