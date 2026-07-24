/भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी स्ट्राइक! अजनाला कांड का आरोपी खालिस्तानी विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार

राज्य चुनें
बहराइच/राजीव शर्मा: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों (SSB, RPF व स्थानीय पुलिस) को एक बड़ी सफलता मिली है. बहराइच जिले के रूपईडीहा बॉर्डर पर सघन चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित संगठन 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े वांछित खालिस्तानी आरोपी विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके साथ उसके खालिस्तानी सहयोगी और दो भारतीय मददगारों को भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करते समय पकड़ा गया है. भारत-नेपाल सीमा पर हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है.
अजनाला कांड में था वांछित, फर्जी पहचान से नेपाल में छिपा था
सुरक्षा एजेंसियों से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपी विक्रमजीत सिंह वर्ष 2023 में पंजाब के अजनाला थाने पर हुए हिंसक हमले के चर्चित मामले में लंबे समय से वांछित चल रहा था. जांच में सामने आया है कि वह पहचान छिपाकर नेपाल में फर्जी कागजातों के सहारे रह रहा था और वहीं से अपना नेटवर्क चला रहा था.
अमेरिकी महिला नागरिक भी हिरासत में, गहन पूछताछ जारी
इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने एक अमेरिकी महिला नागरिक समेत अन्य संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है. सभी आरोपियों को किसी गुप्त स्थान पर रखकर सुरक्षा एजेंसियां (ATS, IB और स्थानीय पुलिस) गहन पूछताछ कर रही हैं, ताकि इस अंतरराष्ट्रीय खालिस्तानी नेटवर्क और मददगारों की कड़ियों को जोड़ा जा सके.
पुलिस का आधिकारिक बयान
अपर पुलिस अधीक्षक (SP) विश्वजीत श्रीवास्तव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "रूपईडीहा सीमा पर नियमित और सघन चेकिंग के दौरान सुरक्षा बलों को यह सफलता मिली है। पकड़ा गया मुख्य आरोपी अजनाला कांड का वांछित है। उसके पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। एजेंसियों द्वारा पूरे नेटवर्क और उसके सहयोगियों की जांच की जा रही है।"
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी. उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.