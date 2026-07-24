/भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी स्ट्राइक! अजनाला कांड का आरोपी खालिस्तानी विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार

बहराइच/राजीव शर्मा: भारत-नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों (SSB, RPF व स्थानीय पुलिस) को एक बड़ी सफलता मिली है. बहराइच जिले के रूपईडीहा बॉर्डर पर सघन चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित संगठन 'वारिस पंजाब दे' से जुड़े वांछित खालिस्तानी आरोपी विक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके साथ उसके खालिस्तानी सहयोगी और दो भारतीय मददगारों को भी बॉर्डर पार करने की कोशिश करते समय पकड़ा गया है. भारत-नेपाल सीमा पर हुई इस कार्रवाई को सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी सफलता माना जा रहा है. मामले में आगे की जांच जारी है.