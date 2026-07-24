Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Bahraich
  • /भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी स्ट्राइक! अजनाला कांड का आरोपी खालिस्तानी विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार

भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी स्ट्राइक! अजनाला कांड का आरोपी खालिस्तानी विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार

Bahraich news: भारत-नेपाल सीमा पर चेकिंग के दौरान प्रतिबंधित संगठन ''वारिस पंजाब दे'' का वांछित खालिस्तानी आरोपी विक्रमजीत गिरफ्तार,बार्डर पार करते समय दो संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Jul 24, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:37 AM IST
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी स्ट्राइक! अजनाला कांड का आरोपी खालिस्तानी विक्रमजीत सिंह गिरफ्तार
Image Credit: Bahraich News

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'मैं बेटी हूं, लेकिन आधार मुझे बेटा बता रहा है...' 8 साल से सिस्टम से लड़ रही फातमा
Shamli news1 hr ago
2
Fatehpur News2 hrs ago
3
Lucknow news2 hrs ago
4
kaushambi news3 hrs ago
5
Lucknow latest news3 hrs ago