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पुलिस की मुस्तैदी से टूटा चोरी का नेटवर्क, ग्रामीणों ने कहा-‘अब मिली सुकून की नींद’

Balrampur News: क्षेत्र में वर्षों से पैर पसार चुके भैंस चोरों के खिलाफ थाना ललिया पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई ने न केवल अपराधियों की कमर तोड़ी है, बल्कि पुलिस के प्रति जनता का नजरिया भी बदल दिया है. अपराधियों की गिरफ्तारी और चोरी के मामलों के सफल खुलासे से उत्साहित ग्रामीणों ने रविवार को पुलिस टीम के सम्मान में एक भव्य अभिनंदन समारोह का आयोजन किया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: May 31, 2026, 04:04 PM IST
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बलरामपुर/पवन कुमार तिवारी: बलरामपुर के मथुरा बाजार क्षेत्र व अन्य क्षेत्र में वर्षों से भैंस चोरी की घटनाओं से परेशान ग्रामीणों ने जब पुलिस को अपराधियों तक पहुंचते और चोरी के मामलों का खुलासा करते देखा तो उनका नजरिया बदल गया. इसी बदलाव और पुलिस की सक्रियता के सम्मान में रविवार को हरैया सतघरवा ब्लॉक क्षेत्र के मथुरा बाजार स्थित पंचायत भवन में सम्मान समारोह आयोजित कर थाना ललिया पुलिस टीम का अभिनंदन किया गया.

वर्षों बाद मिली राहत
क्षेत्र में लंबे समय से भैंस चोरी की घटनाएं ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थीं. कई मामलों में चोरी की वारदातें होने के बावजूद अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर थे. पिछले सप्ताह थाना ललिया पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए भैंस चोरी के मामले का सफल अनावरण किया. पुलिस ने चोरी में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. इसके अलावा गहनों से भरा एक बैग भी बरामद किया, जिससे लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा.

सम्मान समारोह में थाना प्रभारी संतोष मिश्रा, चौकी प्रभारी मथुरा प्रतीक पाण्डेय, हेड कांस्टेबल राकेश मौर्य, अखंड प्रताप सिंह और एसआई ब्रह्मानंद चौधरी को शॉल व स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है और आम लोगों को सुरक्षा का एहसास हुआ है.

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ग्रामीणों ने बताया कि पहले चोरी की घटनाओं को लेकर लोगों में भय और नाराजगी थी, लेकिन हालिया कार्रवाई के बाद पुलिस के प्रति सकारात्मक सोच विकसित हुई है. लोगों का मानना है कि जब पुलिस बेहतर काम कर रही है तो उसका सम्मान भी होना चाहिए. इसी भावना के तहत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और संभ्रांत नागरिकों ने संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया.

कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि सगीर खान, जिला पंचायत सदस्य हसनैन, वीरेंद्र पाठक, गोविंद पाठक, ग्राम पंचायत सचिव नित्यानंद सिंह, उमर शाह, डॉ. जावेद खान, चेतराम पाल, आलोक मिश्रा, बुद्ध सागर अवस्थी, अरविंद अवस्थी, राघव राम पाण्डेय, कैलाश कसौधन, रिंकू द्विवेदी, विनय सोनी, पप्पू सोनी, हजारी सोनी, घनश्याम मिश्रा, प्रताप नारायण सोनी, सरोज पाण्डेय और रोहित श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे.

थाना प्रभारी संतोष मिश्रा ने सम्मान के लिए क्षेत्रवासियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी. साथ ही लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की. पुलिस और जनता के बीच बढ़ता विश्वास ही क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत है.

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