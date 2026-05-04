Shravasti weather: अचानक बदला मौसम! श्रावस्ती में दिन में छाया अंधेरा, आसमान में काले बादलों का डेरा

Shravasti Rain Alert: उत्तर प्रदेश के लोगों को तपती धूप से राहत तो मिली है, लेकिन साथ ही मौसम विभाग ने आंधी-तूफान को लेकर सतर्क रहने की भी सलाह दी है. यूपी के कई शहरों में आंधी-बारिश ने कहर बरपाया हुआ है. श्रावस्ती में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग के अनुसार, 4 मई की सुबह से लेकर 5 मई की सुबह तक प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तीव्र मौसमी गतिविधियां देखने को मिलेंगी. दिल्ली-एनसीआर में रात से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला सोमवार सुबह तक जारी है. उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में बदलाव जारी रहेगा. 5 मई को भी बारिश के आसार हैं.

मौसम ने ली करवट

यूपी के श्रावस्ती जिले से है जहां मौसम ने अचानक करवट ले ली है. सुबह हुई तेज धूप के बाद अब आसमान पर काले बादल छा गए हैं, जिससे मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया. काले घने बादलों के बीच गरज और चमक का सिलसिला जारी है, वहीं तेज हवाएं भी चल रही हैं. मौसम में आए इस बदलाव के चलते कभी भी तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है.

गरमी से राहत

चारों ओर आसमान में काले बादलों का डेरा है, जिससे लंबे समय से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली है. मौसम सुहावना होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है. जिस तरह से आसमान में काले बादल छाए हैं उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि काफी तेज बरसात होने वाली है। इसके साथ ही वज्रपात की भी संभावना जताई जा रही है.

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जानिए तापमान का हाल

आज श्रावस्ती में तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया. अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.

यूपी के इन जिलों के लिए अलर्ट

लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, बरेली और प्रयागराज समेत राज्य के मध्य और पूर्वी हिस्से के बड़े भाग में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है. मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह चेतावनी 04 मई 2026 की सुबह 08:30 बजे से लेकर 05 मई 2026 की सुबह 08:30 बजे तक के लिए प्रभावी है.

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