कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष....WFI अध्यक्ष संजय सिंह का दो टूक, विनेश फोगाट का स्वागत होगा

Gonda News: भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह उर्फ बबलू ने उन्नाव रेप केस मामले में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर निर्दोष हैं. वहीं, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर संजय सिंह ने कहा कि दो चार महीना वेट करिए, पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि सभी पहलवान एक्सपोज हो जाएंगे.

कुलदीप सिंह सेंगर मामले पर बड़ा बयान

दरअसल, भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर गोंडा पहुंचे थे. नवाबगंज पहुंचकर नंदिनी गौ माता का आशीर्वाद लेकर बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह से मुलाकात की. इसके बाद मीडिया से बात की. विनेश फोगाट द्वारा पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों को लेकर संजय सिंह ने कहा कि कहां अब आरोप लगा रही हैं? अब तो खत्म हो गया. संजय सिंह ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर भी निर्दोष हैं. मामला कोर्ट में चल रहा है.

दो चार महीने में सब एक्सपोज हो जाएंगे

संजय सिंह ने कहा कि बृजभूषण सिंह वाले मामले में अभी दो-चार महीना आप लोग वेट करिए उनकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी. सारे पहलवान एक्सपोज हो जाएंगे. बृजभूषण सिंह के मामले में पहलवानों द्वारा बयान वापस लिए जाने पर संजय सिंह ने कहा कि चार ही पहलवानों ने आरोप लगाया था, उन पहलवानों ने अपने लोगों से जो भी आरोप लगवाया था, वो सब अपने बयानों में पलट रहे हैं.

'बजरंग पुनिया प्रतिबंधित पहलवान हैं'

वहीं, बजरंग पूनिया द्वारा भी कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बृजभूषण पर लगाए गए आरोप को लेकर कहा कि बजरंग पुनिया प्रतिबंधित पहलवान हैं. कुश्ती से इन लोगों का कोई मतलब नहीं रह गया. इन लोगों का राजनीति से मतलब है. हम पहले दिन से कह रहे हैं कि आपको राजनीति करना है जा कर राजनीति करिए हमारे कुश्ती में राजनीति मत घुसाइए.

कुश्ती खेलने के लिए हर मदद की जाएगी

वहीं, विनेश फोगाट द्वारा कुश्ती में वापस आने पर कहा कि आए कुश्ती खेलने के लिए यहां उनकी हर तरह से मदद की जाएगी. हर तरह से उनका स्वागत है, लेकिन हमारे WFI के रूल रेगुलेशन के साथ. हमारा सिलेक्शन ट्रायल का मेरा ये नियम है कि वो करंट ईयर में कहीं से भी नेशनल में मेडल पाई हों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हों, वहीं चार के बीच में ही ट्रायल लिया जाता है. वो पीछे से अभी कहीं भी ना तो 2024 में कहीं लड़ी हैं.

विनेश फोगाट पर हमला बोला

विनेश फोगाट द्वारा संजय सिंह को अध्यक्ष ना मानने पर कहा कि अरे उनकी बपौती है क्या कि वो अध्यक्ष नहीं मानती हैं. अध्यक्ष हमको UWW मानती है, IOA मानती है, भारत सरकार मानती है, उनकी बपौती है कि उनके अध्यक्ष नहीं मानने से हो जाएगा. कुश्ती को हुए नुकसान को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह बबलू ने कहा कि कुश्ती तो रुकने के बाद तो आ गई, वर्ल्ड चैंपियनशिप का आपका चैंपियनशिप आ रही है. हिंदुस्तान में इससे अच्छा अब क्या होगा.