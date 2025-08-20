राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक सनकी पति ने अपनी कथित पत्नी और 3 मासूम बच्चियों को शारदा नदी में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है. जबकि घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार चल रहा है.

यह है पूरा मामला

यह पूरा मामला थाना मोतीपुर इलाके का है, जहां चौधरी गांव निवासी रमपता पत्नी राम कैलाश ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी सुमन व 3 मासूम नातिन नन्दिनी, अंशिका व लाडो को उसका दामाद अनिरुद्ध कुमार पुत्र दौलतराम ने अपने साथी के साथ मिलकर गायब कर दिया है. इसपर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने आरोपी को गायघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से उसकी पत्नी व उसकी बच्चियों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने सच बताया.

मायके से बुलाकर पत्‍नी और तीन बच्चियों को नदी में फेंका

आरोपी ने बताया कि अपने एक साथी के साथ मिलकर 14 अगस्‍त को पत्नी व बच्चियों को उसके मायके से बुलाकर कस्बा मिहींपुरवा से अपने साथ थाना खमहरिया जनपद खीरी ले जाकर शारदा नदी के पुल से सभी को धक्का देकर नदी में फेंक दिया. आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल के निकट शारदा नदी के किनारे झाड़ियों से मृतका सुमन व मृत बच्चियों का कपड़ा व एक बच्ची की जूती व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई.

2018 में भाई की हत्‍या कर दी थी

जांच में पाया गया कि आरोपी अनिरुद्ध कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2018 में अपने भाई संतोष कुमार की हत्या कर दी थी. इसमें अनिरुद्ध कुमार व उसके साथियों के के खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है. भाई की हत्या के बाद अनिरुद्ध द्वारा अपने भाई की विधवा पत्नी को डरा-धमकाकर अपने साथ रखता था. इससे आरोपी अनिरुद्ध की दो बेटियां अंशिका व लाडो थी.

भाई की हत्‍या में गवाह थी सुमन

पूछताछ में पता चला कि आरोपी की पत्‍नी सुमन भाई की हत्‍या में गवाह थी. मुकदमे में सजा से बचने और अपने भाई की संपत्ति पाने के लिए आरोपी अनिरुद्ध ने सुमन को भी मौत के घाट उतार दिया. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके साथी की तलाश की जा रही है.