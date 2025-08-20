बहराइच में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात...भाई की हत्या में गवाह पत्‍नी और तीन बेटियों को शारदी नदी में फेंका
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2889945
Zee UP-UttarakhandBahraich

बहराइच में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात...भाई की हत्या में गवाह पत्‍नी और तीन बेटियों को शारदी नदी में फेंका

Bahraich News: संपत्ति की लालच में 2018 में भाई की हत्‍या कर दी. भाई की हत्‍या में खुद की पत्‍नी गवाह बनी तो सजा से बचने के लिए पत्‍नी और तीन बेटियों को शारदा नदी में फेंक कर रास्‍ते से हटा दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Bahraich Police
Bahraich Police

राजीव शर्मा/बहराइच: यूपी के बहराइच से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. यहां एक सनकी पति ने अपनी कथित पत्नी और 3 मासूम बच्चियों को शारदा नदी में फेंक कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया है. जबकि घटना में शामिल एक अन्य आरोपी अभी फरार चल रहा है. 

यह है पूरा मामला 
यह पूरा मामला थाना मोतीपुर इलाके का है, जहां चौधरी गांव निवासी रमपता पत्नी राम कैलाश ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी सुमन व 3 मासूम नातिन नन्दिनी, अंशिका व लाडो को उसका दामाद अनिरुद्ध कुमार पुत्र दौलतराम ने अपने साथी के साथ मिलकर गायब कर दिया है. इसपर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने आरोपी को गायघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया. आरोपी से उसकी पत्नी व उसकी बच्चियों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने सच बताया. 

मायके से बुलाकर पत्‍नी और तीन बच्चियों को नदी में फेंका 
आरोपी ने बताया कि अपने एक साथी के साथ मिलकर 14 अगस्‍त को पत्नी व बच्चियों को उसके मायके से बुलाकर कस्बा मिहींपुरवा से अपने साथ थाना खमहरिया जनपद खीरी ले जाकर शारदा नदी के पुल से सभी को धक्का देकर नदी में फेंक दिया. आरोपी की निशानदेही पर घटनास्थल के निकट शारदा नदी के किनारे झाड़ियों से मृतका सुमन व मृत बच्चियों का कपड़ा व एक बच्ची की जूती व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई. 

2018 में भाई की हत्‍या कर दी थी 
जांच में पाया गया कि आरोपी अनिरुद्ध कुमार अपने साथियों के साथ मिलकर साल 2018 में अपने भाई संतोष कुमार की हत्या कर दी थी. इसमें अनिरुद्ध कुमार व उसके साथियों के के खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है. भाई की हत्या के बाद अनिरुद्ध द्वारा अपने भाई की विधवा पत्नी को डरा-धमकाकर अपने साथ रखता था. इससे आरोपी अनिरुद्ध की दो बेटियां अंशिका व लाडो थी. 

भाई की हत्‍या में गवाह थी सुमन 
पूछताछ में पता चला कि आरोपी की पत्‍नी सुमन भाई की हत्‍या में गवाह थी. मुकदमे में सजा से बचने और अपने भाई की संपत्ति पाने के लिए आरोपी अनिरुद्ध ने सुमन को भी मौत के घाट उतार दिया. एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसके साथी की तलाश की जा रही है. 

TAGS

Bahraich news

Trending news

Bahraich news
बहराइच में रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात...पत्‍नी और तीन बेटियों को नदी में फेंका
Firozabad news
अब चुनाव आयोग और DM के बीच लड़ाई....अखिलेश यादव बोले-किसानों की आय दोगुनी हुई?
jaunpur news
जौनपुर ने रचा इतिहास, तिरंगा रैली बनी विश्व रिकॉर्डधारी, जिलाधिकारी को मिला सम्मान
Sonbhadra News
नक्सली के 'भूत' को भेजा नोटिस? सोनभद्र पुलिस का गजब कारनामा, हक्के-बक्के रह गए लोग
Basti News
बस्‍ती में ढाबे की आड़ में चल रहा था जिस्‍म फरोशी का धंधा, 2 महिलाओं समेत 5 गिरफ्तार
UP News
यूपी में खाद घोटाले पर बड़ा एक्शन, श्रावस्ती समेत तीन जिलों के कृषि अधिकारी पर गिरी
jalaun news
जालौन में युवक की रहस्यमयी मौत, DM कार्यालय के बाहर हड़ताल पर बैठा मृतक का परिवार
Uttarakhand news
उत्‍तराखंड से बड़ी खबर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह का इस्‍तीफा
Azamgarh news
जबले CM न बनाइबा अखिलेश के...गाने पर डांस का वीडियो वायरल, आजमगढ़ में BSA का एक्‍शन
Sambhal news
रेलवे ट्रेनिंग में भी बजरंग बली की एंट्री, कोर्स में शामिल हुआ जामवंत-हनुमान संवाद
;