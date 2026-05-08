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'मेरी जिंदगी से चले जाओ', काबिल बनते ही पत्नी ने मांगा छुटकारा, ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला गोंडा में

 Gonda News: वैसे तो आपने एसडीएम ज्योति मौर्या वाला केस सुना होगा कि एक सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया साथ दिया और जब वह एसडीएम बन गई तो अब उसी पति के साथ नहीं रहना चाहती है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: May 08, 2026, 05:38 PM IST
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'मेरी जिंदगी से चले जाओ', काबिल बनते ही पत्नी ने मांगा छुटकारा, ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला गोंडा में

गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव: वैसे तो आपने एसडीएम ज्योति मौर्या वाला केस सुना होगा कि एक सफाई कर्मी ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया साथ दिया और जब वह एसडीएम बन गई तो अब उसी पति के साथ नहीं रहना चाहती है.  कुछ इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सामने आया है. यहां एक मजदूर पति राजेश कुमार वर्मा ने अपनी पत्नी रेनू वर्मा को पढ़ा-लिखाकर ANM (Auxiliary Nurse Midwife) बनाया, लेकिन कोर्स पूरा होते ही पत्नी ने पति और उसके बूढ़े माता-पिता को अपनाने से इनकार कर दिया. 

क्या है मामला ? 
दरअसल, 28 वर्षीय राजेश कुमार वर्मा लुधियाना में लोहे की पल्लेदारी (मजदूरी) का काम करते हैं. राजेश ने बताया कि 2001 में उनका बाल विवाह हुआ था और 2018 में गौना होने के बाद रेनू उनके घर आई. पत्नी की पढ़ने की इच्छा को देखते हुए राजेश ने दिन-रात एक कर दिया. उन्होंने न केवल अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पत्नी की पढ़ाई में लगाया, बल्कि घर की दो भैंसें और गन्ने की फसल तक बेच दी ताकि रेनू का ANM कोर्स पूरा हो सके. राजेश के अनुसार, उन्होंने लगभग 1.5 लाख रुपये ऑनलाइन भेजे और जेवर बेचकर भी उनकी मदद की.

सफलता के बाद बदला व्यवहार
विवाद की मुख्य जड़ तब शुरू हुई जब रेनू ने अस्पताल में काम करना शुरू किया और पति के साथ रहने के लिए शर्त रख दी. रेनू और उसके परिवार का दबाव है कि राजेश अपने पागल पिता और अंधी मां को छोड़कर उनके साथ अलग रहे. राजेश के लिए यह स्थिति अत्यंत पीड़ादायक है, क्योंकि वह अपने लाचार माता-पिता को बेसहारा नहीं छोड़ सकते.

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10 लाख की मांग और कानूनी शिकायत
पीड़ित पति का आरोप है कि जब उन्होंने पत्नी को वापस लाने की कोशिश की, तो ससुराल वालों ने ₹10 लाख की मांग की ताकि मामला "रफा-दफा" हो सके. यही नहीं, राजेश की मेहनत से जुटाए गए जेवरात भी वापस नहीं किए जा रहे हैं. हार मानकर राजेश ने गोंडा की सीओ (CO) शिल्पा वर्मा को शिकायती पत्र सौंपा है. उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, पढ़ाई का खर्च और जेवरात वापस दिलाने के साथ-साथ इस रिश्ते से छुटकारा पाने की गुहार लगाई है.

यह भी पढ़ें : सिर्फ 1 रुपये भेजकर लगा रहे थे करोड़ों का चूना, 21 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, जांच शुरू!
 

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