बहराइच में बच्ची को घर से दबोच ले गया जंगली जानवर, खेत में मिला शव, नजारा देख बदहवास हुए परिजन

बहराइच/राजीव शर्मा: यूपी के बहराइच जिले में एक मासूम बच्ची को जंगली जानवर ने अपना शिकार बनाया है. जिसके चलते चीख पुकार मच गई. रात भर बच्ची की तलाश परिजन और ग्रामीण करते रहे लेकिन उसका कुछ बता नहीं चल सका. सुबह तलाश करने पर बच्ची का शव क्षत-विक्षत हालत में खेत में पड़ा मिला. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

कैसरगंज का मामला

थाना कैसरगंज क्षेत्र के परागपुरवा गांव में मंगलवार रात दरवाजे पर खाना खा रही मासूम बच्ची को अचानक आए एक वन्य जीव ने दबोच लिया. रातभर खोजबीन के बाद परिजनों ने सुबह गन्ने के खेत में उसका क्षत-विक्षत शव पाया. मौके पर अधिकारी पहुंचे हैं. वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजन हमलावर जानवर को भेड़िया बता रहे हैं,वहीं वन महकमा मामले की जांच में जुटा हुआ है.

खाना खा रही बच्ची को उठा ले गया

गांव निवासी रामजीत की चार वर्षीय बेटी ज्योति घर के बाहर अपने बाबा के साथ खाना खा रही थी, तभी अचानक एक वन्य जीव वहां आ धमका और बच्ची को दबोचकर खेतों की ओर ले भागा. परिजनों और ग्रामीणों ने पीछा किया लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चला. रातभर खोजबीन चलती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली.

गन्ने के खेत में मिला शव

बुधवार सुबह जब परिजनों ने फिर तलाश शुरू की तो घर से करीब 400 मीटर दूर गन्ने के खेत में बच्ची का शव क्षत-विक्षत हालत में बरामद हुआ. बताया जा रहा है कि वन्य जीव बच्ची का एक हाथ खा गया. बच्ची के शव को देखते ही मां पछाड़े खाकर बेहोश हो गई, किसी तरह परिजनों ने संभाला.

वन्य जीव ने शुरू की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम कैसरगंज अखिलेश सिंह, तहसीलदार और वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, वहीं वन विभाग की टीमें हिंसक वन्य जीव की तलाश में जुट गई हैं.

