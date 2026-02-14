Advertisement
बहराइच में हाथी के हमले से बाइक सवार महिला की मौत, दो बेटे घायल, अचानक सड़क पर आया था हाथी

Bahraich News: उत्तर प्रदेश के बहराइच में कतर्नियाघाट इलाके में अचानक सड़क पर आए हाथी के हमले से बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई और उसके दो बेटे घायल हो गए. सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने जांच शुरू कर दी है.  

राजीव शर्मा/बहराइच: जिले के कतर्नियाघाट इलाके में अचानक सड़क पर आए हाथी के हमले से बाईक पर सवार एक महिला की मौत हो गयी जबकि उसके दो बेटे घायल हो गए,जिनका इलाज चल रहा है,वहीं वन विभाग मामले की जांच में जुटा हुआ है. 

क्या है पूरी घटना
लखीमपुर खीरी जिले के पारस पुरवा गांव निवासी मुन्नी देवी (45) पत्नी विक्रम निषाद, अपने दो बेटों बड़ा करन 17 और छोटा बेटा अर्जुन 15 साल के साथ बाइक से इलाज के लिए मिहीपुरवा की ओर खालेपुरवा नामक गांव गई थी. दोपहर 3 बजे के करीब जब वे लोग मिहीपुरवा-बिछिया हाईवे मार्ग से होकर वापस घर लौट रहे थे तभी निशानगाड़ा बिछिया के बीच सड़क के बीचोबीच बाइक के सामने अचानक टस्कर हाथी आ गया. इससे पहले की वो कुछ समझ पाते हाथी ने बाइक पर हमला कर दिया. हाथी को आक्रोश देख मौके पर मौजूद लोगों को भी आगे आने की हिम्मत नहीं हुई. वहीं हमले के बाद राहगीरों के निकलने पर हाथी मौके से हट गया. 

वन विभाग ने शुरू की घटना की जांच
हाथी के वहां से जाते बाद आस पास के लोगों ने सवारी बस से घायलों को बिछिया निजी चिकित्सक के यहां भर्ती कराया. निजी चिकित्सक ने महिला को मृत घोषित कर दिया. जबकि महिला के दोनों बेटे घायल हैं जिनके हाथ और शरीर में गंभीर चोटें आई है. वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन महकमें की टीम मामले की जांच में जुटी हुई है. 

नन्हे कांवड़िया पर तेंदुए का हमला
बिजनौर के नहटौर कोतवाली रोड पर गांव दरबारपुर के पास अंधेरे का फायदा उठाकर घात लगाए बैठे तेंदुए ने नन्हे कांवड़िये पर हमला कर दिया. अमरोहा जनपद के गांव दड़ियाल निवासी आठ वर्षीय भोला अनिकेत कांवड़ लेकर हरिद्वार से लौट रहा था. गनीमत ये रही कि कांवड़ियों का जत्था साथ होने की वजह से तेंदुआ 8 वर्षीय शिवभक्त अनिकेत को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया. घटना शुक्रवार तड़के की है. 

दीपेंद्र कुमार का पुत्र अनिकेत कक्षा दो का छात्र है. वह परिजनों के साथ कांवड़ ला रहा था. अचानक हुए हमले में गुलदार के पंजों से उसके हाथ और पेट पर गहरे घाव हो गए और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. शोर सुनकर अन्य शिवभक्त मौके पर दौड़े तो गुलदार जंगल की ओर भाग निकला. सूचना पर पहुंची पुलिस और 108 एंबुलेंस ने घायल बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

शनिवार को जत्थे के साथ हसनपुर पहुंचने पर घटना की जानकारी सामने आई , ग्रामीणों ने कांवड़ मार्ग पर गुलदार की बढ़ती सक्रियता पर चिंता जताते हुए प्रशासन से तत्काल वन विभाग की टीम तैनात कर गुलदार को पकड़ने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.

