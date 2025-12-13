अरे मेरी बच्ची को बचाओ... मां के साथ सो रही एक साल की बच्ची को उठा ले गया 'शैतान', बहराइच में भेड़िये का आतंक जारी

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़िये का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है. कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर-4 के जरवा गांव में शनिवार तड़के भेड़िये ने एक और मासूम को अपना शिकार बना लिया. मां के पास सो रही *एक वर्षीय बच्ची आरवी को भेड़िया घर के बरामदे से उठाकर गन्ने के खेत की ओर भाग गया. यह घटना इलाके में भेड़िये द्वारा किया गया लगातार 11वां हमला बताया जा रहा है, जिससे पूरे गांव में डर और आक्रोश फैल गया है.

बच्ची को लेकर खेत में भागा भेड़िया

पीड़ित मां राजकुमारी के मुताबिक, वह अपनी बच्ची के साथ बरामदे में सो रही थीं. भोर करीब चार बजे अचानक भेड़िया घर में घुसा और बच्ची को जबड़े में दबाकर बाहर की ओर दौड़ पड़ा. जब तक किसी को कुछ समझ आता, भेड़िया खेतों में ओझल हो चुका था. मां की चीख-पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत खोजबीन शुरू की.

बच्ची का नहीं मिला कोई सुराग

ग्रामीणों ने भेड़िये का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और गन्ने के घने खेतों के कारण सफलता नहीं मिली. घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग और कैसरगंज थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इलाके में सघन कांबिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन खबर लिखे जाने तक बच्ची का कोई सुराग नहीं लग सका है.

Add Zee News as a Preferred Source

भेड़िये की खोज में जुटी वन विभाग की टीम

वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भेड़िये की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम घटनास्थल पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है. भेड़िये को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाने और प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.

खुले में सोने से कतरा रहे लोग

बताया जा रहा है कि 9 सितंबर 2025 से अब तक इस आदमखोर भेड़िये के हमलों में एक वृद्ध दंपत्ति और 10 मासूम बच्चों समेत कुल 12 लोगों की मौत हो चुकी है. इसके बावजूद भेड़िये का आतंक खत्म नहीं हो सका है. गांवों में रात के समय लोग दहशत में हैं, बच्चे घरों में कैद हो गए हैं और लोग खुले में सोने से कतरा रहे हैं.

पूरे क्षेत्र में भय का माहौल

लगातार हो रहे हमलों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. ग्रामीणों की मांग है कि भेड़िये को जल्द से जल्द पकड़कर इलाके को सुरक्षित बनाया जाए, ताकि मासूमों की जान पर मंडराता खतरा खत्म हो सके. फिलहाल, पूरे क्षेत्र में भय और अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है.

ये भी पढ़ें: मालिक को बचाने के लिए भेड़िया से भिड़ा 'छोटू', वफादार डॉगी की बहराइच ही नहीं पूरे प्रदेश में हो रही चर्चा