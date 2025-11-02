Advertisement
Bahraich News: छह महीने के मासूम से दूर हुआ मां का आंचल, अंधेरे में छुपे बैठे जहरीले सांप ने काटा, मौत

Bahraich news: यूपी के बहराइच में एक छह महीने के मासूम के सर से मां का साया उठ गया है. अपने बच्चे के लिए दूध की बोतल लेने कमरे में गई महिला को सांप ने काट  लिया. 

Bahraich News
Bahraich News

राजीव शर्मा/बहराइच: उत्तर प्रदेश के बहराइच से एक झकझोर देने वाली खबर सामने आई. छह महीने के मासूम की मां को एक जहरीले सांप ने काट लिया और उसकी मौत हो गई. इस खबर के बाद परिवार में मातम का माहौल है. पत्नी की मौत से पति का रो-रोकर बुरा हाल है. पढ़िए पूरी खबर

कहां का है मामला
ये घटना बहराइच जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के केसवापुर गांव की है. मृतका रक्षावती के पति ने रोते-रोते पूरी घटना के बारे में बताया.  मृतक के पति रक्षाराम ने बताया की उसकी पत्नी उसके छह महीने केबेटे को दूध पिलाने के लिए बोतल लेने के लिए कमरे में गई थी. कमरे में पहले से ही जहरीला सांप मौजदू था.

कमरे में था घुप अंधेरा, छुपा बैठा था सांप
 राजवंती जैसे ही कमरे में घुसी तभी अंधेरे में छुपे बैठे जहरीले सांप ने उसके हाथ में काट लिया. रक्षाराम ने बताया कि उस समय कमरे में अंधेरा था, क्योंकि बिजली नहीं थी. रक्षावती को फौरन अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पत्नी की मौत के बाद पति की हालत खराब है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

TAGS

Bahraich newsBahraich latest News

