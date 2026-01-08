जन्म लेते ही बना अजूबा.. बलरामपुर में पैदा हुआ 4 हाथ 3 पैरों वाला बच्चा, डॉक्टर भी सन्न

Balrampur News: बलरामपुर जनपद में एक ऐसा दृश्य सामने आया, जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया. जहां एक ऐसे शिशु को जन्म दिया, जिसकी शारीरिक संरचना अत्यंत दुर्लभ बताई जा रही है.
Balrampur News/पवन कुमार तिवारी: उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जनपद के उतरौला तहसील क्षेत्र अंतर्गत चमरूपुर स्थित शोभा हॉस्पिटल में एक अत्यंत दुर्लभ शारीरिक संरचना वाले शिशु का जन्म हुआ है. नवजात के चार हाथ और तीन पैर बताए जा रहे हैं. इस असामान्य जन्म की सूचना मिलते ही क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया.
जानकारी के अनुसार, वनघुसरा इमलिया गांव निवासी महिला विट्टा देवी को प्रसव पीड़ा के बाद शोभा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने इस शिशु को जन्म दिया. प्रसव के बाद जैसे ही इस दुर्लभ मामले की जानकारी फैली, अस्पताल परिसर में लोगों की भीड़ जुटने लगी. आसपास के गांवों से भी लोग इस शिशु को देखने अस्पताल पहुंचने लगे.
डॉ. अविनाश ने क्या बताया?
अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, इस प्रकार के मामले जन्म के दौरान भ्रूण विकास में हुई गड़बड़ी के कारण सामने आते हैं और ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं. शोभा हॉस्पिटल के डॉक्टर अविनाश उपाध्याय ने बताया कि नवजात की स्थिति फिलहाल गंभीर बनी हुई है, हालांकि बच्चा जीवित है और विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में रखा गया है. आवश्यक जांच और उपचार की प्रक्रिया लगातार जारी है.
यह घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और लोग इसे लेकर तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. वहीं, चिकित्सकीय दृष्टिकोण से मामले को संवेदनशील मानते हुए पूरी सावधानी बरती जा रही है.
