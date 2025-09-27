चंडमुंड बनकर कार्य करोगे तो... जैसा मां दुर्गा ने किया वैसा ही... अराजकता करने वालों को सीएम योगी का सख्त संदेश

CM Yogi Speech Today: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रावस्ती में 510 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए बरेली में शुक्रवार को हुई हिंसा का जिक्र किये बिना अराजक तत्वों को कड़े लहजे में चेतावनी दे डाली.
श्रावस्ती: श्रावस्ती में 510 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजकता फैलाने वालों को कड़ा संदेश दिया. सीएम ने कहा कि कुछ लोग हर त्योहार पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई इतनी कठोर होगी कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए नजीर बनेगी. उन्होंने उपद्रवियों को “चंड-मुंड” करार देते हुए कहा कि जैसे मां दुर्गा उनका अंत करती हैं, वैसे ही समाज विरोधियों को कुचला जाएगा.
"उपासना निजी विषय, सड़क प्रदर्शन का साधन नहीं"
सीएम योगी ने स्पष्ट कहा— “सनातन सभी का सम्मान करता है, मगर मूल्यों की अवहेलना करने वालों के लिए यही संदेश है कि न छूटोगे और न छूट पाओगे.” उन्होंने दोहराया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध यथावत रहेगा और उपासना निजी विषय है, सड़क पर प्रदर्शन का साधन नहीं.
'अराजकत किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं'
मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि बेटियों को परेशान करने, राहगीरों या पुलिस पर हमला करने और आगजनी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि अराजकता किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.
इसी मौके पर योगी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती (7 अक्टूबर) पर प्रदेशभर में अवकाश की घोषणा की. इस दिन सभी मंदिरों में पर्यटन व संस्कृति विभाग की ओर से रामायण पाठ का आयोजन होगा.
योगी के इस संदेश से साफ है कि त्योहारों पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को अब किसी भी कीमत पर राहत नहीं मिलने वाली है.
