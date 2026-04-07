शाहजहांपुर में 10 दुकानें जलकर खाक—शॉर्ट सर्किट की आशंका, लाखों का नुकसान

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में स्थित रोजा थाना क्षेत्र की नवीन सब्जी मंडी में मंगलवार तड़के भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इस आगजनी की घटना में लगभग 10 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं. शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, हालांकि प्रशासन ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह तड़के मंडी की एक दुकान से अचानक धुआं उठता दिखाई दिया. जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. कुछ ही मिनटों में आग ने आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्थिति बेहद गंभीर हो गई.

दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने में काफी समय और संसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ा. स्थानीय लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की.

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दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान

इस हादसे में प्रभावित दुकानों में रखा सब्जी, फल और अन्य सामान पूरी तरह जल गया. अनुमान लगाया जा रहा है कि दुकानदारों को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है. कई व्यापारियों का कहना है कि उनकी पूरी पूंजी इसी आग में खाक हो गई, जिससे उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है.

प्रशासन ने शुरू की जांच

प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही स्पष्ट कारण सामने आएगा.

सुरक्षा इंतजामों पर उठे सवाल

इस घटना के बाद मंडी में सुरक्षा व्यवस्था और बिजली सिस्टम को लेकर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं.

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