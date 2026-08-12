बरेली में 100 करोड़ रुपये के GST फर्जीवाड़े का खुलासा, चार आरोपी गिरफ्तार

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GST Fraud Case/SIT Investigation Bareilly: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में टैक्स चोरी और फर्जीवाड़े का एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है. एसआईटी (SIT) और कैंट थाना पुलिस ने मिलकर एक एक गिरोह का खुलासा किया है, जो फर्जी कंपनियों के नाम पर सरकार को करोड़ों रुपये का चूना लगा रहा था. पुलिस ने इस मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे नेटवर्क के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के फर्जी लेनदेन का दावा किया गया है.
जानें क्या है मामला ?
पुलिस और एसआईटी की जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह बहुत ही शातिर तरीके से काम कर रहा था. आरोपी उन लोगों को अपना शिकार बनाते थे जो गरीब थे या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी. उनके नाम और दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाते) का इस्तेमाल करके फर्जी फर्में (कंपनियां) रजिस्टर कराई जाती थीं. इन फर्जी फर्मों के नाम पर बिना किसी सामान की असल खरीद-फरोख्त के केवल कागजों पर भारी-भरकम बिल तैयार किए जाते थे. इसके आधार पर सरकार से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का फर्जी दावा करके करोड़ों रुपये का अवैध लाभ उठाया जाता था.
100 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन
जांच अधिकारियों के मुताबिक, इस गिरोह ने पिछले कुछ समय में कागजी कंपनियों के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का लेन-देन किया है. यह रकम इतनी बड़ी है कि इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस गोरखधंधे में कई और लोग भी शामिल हो सकते हैं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस काले कारोबार से मिलने वाला पैसा आखिर कहां-कहां और किस-किस के पास जा रहा था.
SIT और कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई
मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और विभाग की विशेष जांच टीम (SIT) और बरेली की कैंट पुलिस पिछले काफी समय से इस गैंग पर नजर बनाए हुए थी. पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और इस गिरोह के चार प्रमुख गुर्गों को दबोच लिया. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.
बड़े खुलासे की उम्मीद और आगे की जांच
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है. इस रैकेट के तार बरेली के अलावा दूसरे जिलों और संभवतः दूसरे राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. पुलिस अब उन बड़े व्यापारियों, सीए और अन्य मददगारों की तलाश कर रही है, जो इस फर्जीवाड़े में परदे के पीछे रहकर इन आरोपियों की मदद कर रहे थे.
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