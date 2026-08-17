शाहजहांपुर में बारिश का कहर: भरभराकर गिरा मकान का लिंटर, चाचा-भतीजे की मौत; महिला गंभीर

पड़ोसी की कच्ची दीवार बनी हादसे की वजह

बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब छह बजे हुआ. उस समय राजन, आरव और काजल मकान के एक कमरे में सो रहे थे. लगातार बारिश के कारण पड़ोसी राजाराम के मकान की कच्ची दीवार कमजोर हो गई थी. अचानक यह दीवार राजन के मकान के लिंटर पर जा गिरी. दीवार का भारी वजन लिंटर नहीं सह सका और पूरा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गया.