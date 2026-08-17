शाहजहांपुर में बारिश का कहर: भरभराकर गिरा मकान का लिंटर, चाचा-भतीजे की मौत; महिला गंभीर

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शिवकुमार/शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में सोमवार सुबह भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसा हो गया. पुवायां थाना क्षेत्र के मुड़िया कुरमियात गांव में एक मकान का लिंटर अचानक भरभराकर गिर गया. मलबे में दबने से 25 वर्षीय राजन और उनके तीन वर्षीय भतीजे आरव की मौत हो गई. हादसे में आरव की मां काजल गंभीर रूप से घायल हो गईं. उन्हें इलाज के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है.
पड़ोसी की कच्ची दीवार बनी हादसे की वजह
बताया जा रहा है कि हादसा सुबह करीब छह बजे हुआ. उस समय राजन, आरव और काजल मकान के एक कमरे में सो रहे थे. लगातार बारिश के कारण पड़ोसी राजाराम के मकान की कच्ची दीवार कमजोर हो गई थी. अचानक यह दीवार राजन के मकान के लिंटर पर जा गिरी. दीवार का भारी वजन लिंटर नहीं सह सका और पूरा हिस्सा भरभराकर नीचे आ गया.
मलबे में दबे तीन लोग, मची चीख-पुकार
अचानक मकान का हिस्सा गिरने से गांव में अफरा-तफरी मच गई. तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. ग्रामीणों ने पुलिस की मदद से मलबा हटाकर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला. हालांकि, तब तक राजन और मासूम आरव की मौत हो चुकी थी. काजल को गंभीर हालत में बाहर निकाला गया और तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
मौके पर पहुंची पुलिस-राजस्व टीम
हादसे की सूचना मिलते ही सीओ पुवायां और एसडीएम समेत पुलिस व राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई. पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है.
सदानंद सरोज एसडीएम पुवायां ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार बारिश हो रही है. जिसकी वजह से पुवायां थाना क्षेत्र के मुड़िया कुरमियात गांव में एक मकान भरभराकर गिर गया. इस हादसे में चाचा-भतीजा राजन, आरव की की मलबे में दबने से मौत हो गई. जबकि एक युवती जिसका नाम काजल है उसकी मौत हो गई है.
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