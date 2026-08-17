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शाहजहांपुर में बारिश का कहर: भरभराकर गिरा मकान का लिंटर, चाचा-भतीजे की मौत; महिला गंभीर

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारी बारिश चलते एक पक्का लिंटर का मकान गिर गया. इस हादसे में घर के अंदर मौजूद चाचा-भतीजा की मौत हो गई और एक महिला घायल हो गई

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 17, 2026, 01:29 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 01:29 PM IST
शाहजहांपुर में बारिश का कहर: भरभराकर गिरा मकान का लिंटर, चाचा-भतीजे की मौत; महिला गंभीर

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