बरेली में शराब पीकर दो लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर, कहां से आई जहरीली शराब, परिजनों ने किया खुलासा

अजय कश्यप बरेली: जिले के अलीगंज थाना क्षेत्र के तिगईदत्त नगर गांव में जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है. सूचना मिलने पर शनिवार सुबह पुलिस टीम गांव पहुंची और ग्रामीणों से जानकारी की। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है. जानकारी के मुताबिक तीनों ने हरियाणा से लाई गई शराब पी थी.

क्या है पूरा मामला

परिजनों के मुताबिक भगवान दास हरियाणा के फरीदाबाद में नौकरी करते हैं. बृहस्पतिवार की रात को फरीदाबाद से अपने गांव आए थे. भगवान दास अपने साथ फरीदाबाद से शराब लेकर आए थे. पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पता चला है कि भगवानदास ने गांव के ही विजयपाल के नलकूप पर शुक्रवार सुबह आठ बजे से रामवीर व सूरजपाल के साथ सुबह सात बजे से ही शराब पीना शुरू कर दिया था.

दो लोगों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तौड़ा

शाम के वक्त रामवीर (38 वर्ष), सूरजपाल (55 वर्ष) व भगवान दास (39 वर्ष) की तबीयत बिगड़ गई. परिजनों ने तीनों को बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया. अस्पताल में रात को उपचार के दौरान रामवीर की मौत हो गई, इसके बाद शनिवार सुबह सूरजपाल ने भी दम तोड़ दिया. भगवान दास का इलाज चल रहा है मगर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

रामवीर व सूरजपाल छोटे किसान थे. खेतीबाड़ी कर परिवार को भरण पोषण करते थे. दोनों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है. जबकि भगवान दास गांव में मजदूरी कर रहे थे, कुछ दिन पहले हरियाणा के फरीदाबाद में जाकर किसी फैक्टरी में काम करने लगे थे. पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है.

