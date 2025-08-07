25 लाख दो नहीं तो...युवक के खाते में आए 50 लाख तो पुलिसवालों की नीयत बिगड़ी, ऑडियो वायरल

शिवकुमार/शाहजहांपुर: सिद्धार्थनगर के युवक के खाते में 37 अंकों में आई खरबों की रकम की चर्चा अभी खत्म भी नहीं हुई है कि शाहजहांपुर से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. लेकिन जब यह खबर पुलिस तक पहुंची तो दो पुलिसवालों की नीयत खराब हो गई. उन्होंने खाते में आए लाखों रुपये में से आधे रुपये मांग लिये. क्योंकि रकम बेनामी थी, इसलिये युवक डरा हुआ था. हालांकि उसने थोड़ी सूझबूझ दिखाई और दोनों पुलिसवालों से फोन पर हुई बात को रिकॉर्ड कर लिया. बातचीत को ऑडियो वायरल हुआ तो पुलिस वाले संस्पेंड हो गए हैं.

क्या है पूरा मामला

दरअसल अल्हागंज कस्बे के रहने वाले मोनू राठौर के खाते में कहीं से 50 लख रुपए का अमाउंट ट्रांसफर होकर आया था और कुछ ही घंटे में पांच अलग-अलग खातों में पूरा पैसा ट्रांसफर भी हो गया. युवक के खाते में 50 लख रुपए आने की जानकारी मिलने के बाद दो सिपाही जावेद और धर्मेंद्र ने युवक को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वह युवक से 25 लख रुपए देने की मांग कर रहे थे. इसके बाद युवक ने पुलिस आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की थी.

युवक ने पुलिसवालों के साथ हुई बातचीत का ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया और वायरल कर दिया. 25 लख रुपए मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया है. साथ ही पूरे प्रकरण की जांच भी शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में यह भी जांच की जा रही है कि युवक के खाते में पैसा कहां से आया था, और किन-किन लोगों को ट्रांसफर किया गया. इसके अलावा दोनों सिपाहियों के खिलाफ विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं.

