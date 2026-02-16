Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3111447
Zee UP-Uttarakhandबरेली

घर के बाहर लिखा- 'मकान बिकाऊ है' आखिर क्यों यूपी के इस जिले से पलायन कर रहे 200 हिंदू परिवार

Bareilly News:उत्तर प्रदेश के बरेली मोहम्मद गंज गांव में करीब 200 हिंदू परिवारों ने मकान के बाहर घर बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं. नमाज विवाद पर प्रशासन की लापरवाही के बाद परिवारों ने यह फैसला लिया है

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घर के बाहर लिखा- 'मकान बिकाऊ है' आखिर क्यों यूपी के इस जिले से पलायन कर रहे 200 हिंदू परिवार

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली मोहम्मदगंज गांव में नमाज विवाद ने एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया हैं. आरोप है कि जहां समुदाय विशेष के लोगों की मनमानी से अब हिंदू समुदाय के लोगों ने गांव से पलायन करने का मन बना लिया है. और अपने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया है. आरोप है कि जिला प्रशासन ने भी उनकी शिकायत पर कोई एक्शन नहीं ली.

जानें पूरी बात क्या ? 
दरअसल, इस गांव में मुस्लिम परिवार ज्यादा रहता है.बस 200 हिंदू परिवार रहते हैं. इस गांव मैं मस्जिद का विवाद दशकों पुराना है. गांव में कोई मस्जिद नहीं है और ग्रामीण एक किलोमीटर दूर दूसरे गांव में नमाज पढ़ने जाते थे. लेकिन आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से मोहम्म्द गंज गांव में एक घर को ही मदरसा बनाकर सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही है. जिसका विरोध हिंदू समुदाय के लोगों ने विरोध किया.

जानें किस दिन से बड़ा विवाद 
बता दे कि 16 जनवरी को भी नमाज पढ़ने के वीडियो वायरल हुआ. हिंदू समुदाय के ग्रामीणों की शिकायत पर बरेली जिला प्रशासन ने गंभीरता से नहीं लिया. आरोप है कि इसका नतीजा यह हुआ कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चुनौती देकर खुलेआम घर को मदरसा बना कर उसमें नमाज पढ़ना शुरू कर दिया है. वहीं अब गांव में हिंदू समुदाय के लोग बेहद डरे हुए और भयभीत हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पलायन की बात पर जोड़ 
हिंदू समुदाय के करीब 200 परिवारों ने गांव से पलायन की बात कह कर घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख दिया है. वहीं मोहम्मदगंज गांव के इस पूरे मामले पर बरेली जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी मुंह खोलने को तैयार नहीं है.

यह भी पढ़ें :अंसारी कुनबे में छिड़ा 'गृहयुद्ध'! मुख्तार के भतीजे ने दिखाए बगावती तेवर, विधायक भाई के खिलाफ खोला मोर्चा

मेरठ में 406 करोड़ से बनेगा देश का पहला 'Drone Runway', जानिए कैसे बदलेगी भारत की सुरक्षा-लॉजिस्टिक्स की तस्वीर!
 

महाराजगंज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पकंज चौधरी बताएंगे विजय मंत्र, PDA, पंचायत चुनाव..सब पर होंगे सवाल जवाब

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Bareilly News

Trending news

Uttarakhand
उत्तराखंड में रेल क्रांति! एस्केप टनल बनेंगी सड़कें, जानें धामी सरकार का प्लान
Bareilly News
आखिर क्यों यूपी के इस जिले से पलायन कर रहे 200 हिंदू परिवार
Uttarakhand
कचरे के ढेर से हरियाली तक.. सहस्त्रधारा ट्रेंचिंग ग्राउंड बनेगा आधुनिक सिटी पार्क
Phulera Dooj 2026
18 या 19 फरवरी,यूपी में कब है फुलेरा दूज? ब्रज से जुड़ी है इस त्योहार की पौराणिक कथा
ghazipur news
अंसारी कुनबे में छिड़ा 'गृहयुद्ध'! मुख्तार के भतीजे ने दिखाए बगावती तेवर
Kanpur News
कानपुर में रिटायर फौजी ने पत्नी-बेटे को गोली से उड़ाया, फिर ट्रेन से कटकर दी जान
Amroha News
जिला न्यायालय अमरोहा को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल से अलर्ट हुआ प्रशासन
sultanpur news
अवैध संबंध बना हत्या की वजह! पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति का गला रेता
Maharajganj
महाराजगंज में यूपी बीजेपी अध्यक्ष बताएंगे विजय मंत्र,PDA,पंचायत चुनाव सब पर होगी बात
hathras news
हाथरस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई; सैनिक हत्याकांड का आरोपी मुठभेड़ में हुआ घायल