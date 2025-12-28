Advertisement
बदायूं में बेहद अजीबो-गरीब घटना! भैंस के दूध से बनी दही, फिर 'रायता' पीने वालों में इस वजह से फैली दहशत

Badaun News: बदायूं में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर गांव में भैंस की मौत के बाद फैली दहशत के चलते लगभग 200 ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन कराया.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:39 AM IST
बदायूं न्यूज/अमित अग्रवाल : उत्तर प्रदेश बदायूं में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर गांव में भैंस की मौत के बाद फैली दहशत के चलते लगभग 200 ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन कराया।ग्रामीणों के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 को गांव में आयोजित एक तेरहवीं संस्कार में दावत दी गई थी. इसी दावत में रायता परोसा गया, जिसे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सेवन किया। बाद में जानकारी सामने आई कि जिस भैंस का दूध रायते में इस्तेमाल किया गया था, उसे कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था।

क्या हैं पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार यह घटना जनपथ बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के पिपरौल गांव में हुआ हैं जहां पर ग्रामीणों के अनुसार, गांव में आयोजित एक तेरहवीं संस्कार में दावत दी गई थी. इसी दावत में जो रायता परोसा गया, जिसे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सेवन किया। बाद में जानकारी सामने आई कि जिस भैंस का दूध रायते में इस्तेमाल किया गया था, उसे कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था।

गांव में क्यों मची अफरा तफरी जानें ?
जानकारी के मुताबिक, ऐसा बताया जा रहा हैं कि जिस भैंस का दूध के साथ अन्य भैंसों के दूध में मिलाकर रायता तैयार किया गया था। 26 दिसंबर 2025 को उस भैंस की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों में गंभीर बीमारी फैलने की आशंका को लेकर दहशत फैल गई।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और एहतियातन वैक्सीनेशन कराया
जब ग्रामीणों को खबर मिली की जिस भैस का रायता खाया है वो तो मर गई. लोगों में अफरा तफरी बन गया लोग इसी डर के चलते शनिवार को करीब सवा बारह बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और एहतियातन वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीन लगवाने वालों में जशोदा, धर्मपाल, कौशल कुमार, अनमोल, कमलेश, मोनिका, सर्वेश, संगीता समेत लगभग 200 लोग शामिल रहे।

अभी गांव स्थिति क्या हैं ?
स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को समझाया गया और आवश्यक वैक्सीनेशन किया गया, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

