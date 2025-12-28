बदायूं में बेहद अजीबो-गरीब घटना! भैंस के दूध से बनी दही, फिर 'रायता' पीने वालों में इस वजह से फैली दहशत

बदायूं न्यूज/अमित अग्रवाल : उत्तर प्रदेश बदायूं में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर गांव में भैंस की मौत के बाद फैली दहशत के चलते लगभग 200 ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीनेशन कराया।ग्रामीणों के अनुसार, 23 दिसंबर 2025 को गांव में आयोजित एक तेरहवीं संस्कार में दावत दी गई थी. इसी दावत में रायता परोसा गया, जिसे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सेवन किया। बाद में जानकारी सामने आई कि जिस भैंस का दूध रायते में इस्तेमाल किया गया था, उसे कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था।

क्या हैं पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार यह घटना जनपथ बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के पिपरौल गांव में हुआ हैं जहां पर ग्रामीणों के अनुसार, गांव में आयोजित एक तेरहवीं संस्कार में दावत दी गई थी. इसी दावत में जो रायता परोसा गया, जिसे बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सेवन किया। बाद में जानकारी सामने आई कि जिस भैंस का दूध रायते में इस्तेमाल किया गया था, उसे कुछ दिन पहले एक कुत्ते ने काट लिया था।

गांव में क्यों मची अफरा तफरी जानें ?

जानकारी के मुताबिक, ऐसा बताया जा रहा हैं कि जिस भैंस का दूध के साथ अन्य भैंसों के दूध में मिलाकर रायता तैयार किया गया था। 26 दिसंबर 2025 को उस भैंस की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और ग्रामीणों में गंभीर बीमारी फैलने की आशंका को लेकर दहशत फैल गई।

Add Zee News as a Preferred Source

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और एहतियातन वैक्सीनेशन कराया

जब ग्रामीणों को खबर मिली की जिस भैस का रायता खाया है वो तो मर गई. लोगों में अफरा तफरी बन गया लोग इसी डर के चलते शनिवार को करीब सवा बारह बजे बड़ी संख्या में ग्रामीण उझानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और एहतियातन वैक्सीनेशन कराया। वैक्सीन लगवाने वालों में जशोदा, धर्मपाल, कौशल कुमार, अनमोल, कमलेश, मोनिका, सर्वेश, संगीता समेत लगभग 200 लोग शामिल रहे।

अभी गांव स्थिति क्या हैं ?

स्वास्थ्य विभाग की ओर से ग्रामीणों को समझाया गया और आवश्यक वैक्सीनेशन किया गया, जिससे लोगों को कुछ राहत मिली। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

यह भी पढ़ें : Year Ender 2025: मेरठ 'ब्लू ड्रम' हत्याकांड से लेकर महाकुंभ भगदड़ तक, 2025 की इन 5 बड़ी घटनाओं ने यूपी को झकझोर दिया



उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !