/5 करोड़ जमा करो, तभी सरेंडर से मिलेगी राहत! राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, 10 सितंबर को खत्म हो रही है मोहलत

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Rajpal Yadav Surrender News: बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिली है. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कुंडरा गांव के रहने वाले अभिनेता राजपाल यादव ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी करते हुए साफ कहा है कि अगर उन्हें सरेंडर करने से राहत चाहिए तो उन्हें कल तक सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे.
10 सितंबर को करना था सरेंडर
मामला चेक बाउंस से जुड़ा है. हाई कोर्ट ने 10 जुलाई को अपने आदेश में राजपाल यादव को दोषी ठहराते हुए तीन महीने की सजा सुनाई थी. हालांकि, अदालत ने उन्हें अपने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के लिए दो महीने का समय दिया था. यह समयसीमा 10 सितंबर को खत्म हो रही है. ऐसे में नियम के मुताबिक राजपाल यादव को 10 सितंबर को सरेंडर करना था. इसी बीच राजपाल यादव की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की गई. उनके वकील ने कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई करने की मांग की. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उन्हें राहत पाने के लिए 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त रखी है.
5 करोड़ जमा होने पर ही सरेंडर से छूट
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को निर्देश दिया है कि अगर वह सरेंडर से छूट चाहते हैं तो कल तक 5 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने होंगे. यानी सिर्फ याचिका दाखिल करने से उन्हें सरेंडर से राहत नहीं मिलेगी. अदालत ने इसके लिए रकम जमा करने की शर्त रखी है.इस आदेश के बाद अब राजपाल यादव के सामने सबसे बड़ी चुनौती 5 करोड़ रुपये जमा करने की है. अगर निर्धारित रकम जमा होती है तो उन्हें सरेंडर से राहत मिलने की संभावना बनेगी. वहीं, आगे की कानूनी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है. इसका मतलब है कि अब मामले में संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया है. अभिनेता की याचिका पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी.फिलहाल राजपाल यादव के लिए 10 सितंबर की तारीख बेहद अहम है, क्योंकि हाई कोर्ट की ओर से उन्हें दी गई दो महीने की समयसीमा इसी दिन खत्म हो रही है. सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अब 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पूरी करना उनके लिए महत्वपूर्ण हो गया है.
शाहजहांपुर के कुंडरा गांव से बॉलीवुड तक का सफर
राजपाल यादव उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कुंडरा गांव से निकलकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता हैं. उन्होंने फिल्मों में हास्य और सहायक भूमिकाओं के जरिए दर्शकों के बीच खास जगह बनाई है. उनकी लोकप्रियता के कारण उनके कानूनी मामलों पर भी लोगों की नजर बनी रहती है.अब चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद उनकी नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर है. 15 सितंबर को होने वाली सुनवाई में इस मामले की आगे की दिशा साफ हो सकती है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त और 10 सितंबर की समयसीमा राजपाल यादव के लिए सबसे अहम बनी हुई है.