Bareilly News : 75 वर्ष की उम्र में रचा इतिहास, बरेली के बंसल ने बनाए दो विश्व रिकॉर्ड जीते पाँच स्वर्ण पदक

बरेली न्यूज/अजय कश्यप: दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में बरेली के 75 वर्षीय पावर लिफ्टर भगवान बंसल ने ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित कर दिया. 5 से 9 नवंबर तक चली इस प्रतियोगिता में भगवान बंसल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाँच स्वर्ण पदक अपने नाम किए. इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ उन्होंने रॉ बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट वर्ग में दो विश्व रिकॉर्ड भी कायम किए. 80 देशों के सैकड़ों खिलाड़ियों के बीच यह उपलब्धि हासिल करना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व का विषय है.

क्या है पूरी कहानी ?

भगवान बंसल की पावर लिफ्टिंग यात्रा कोई आज की नहीं, बल्कि 1970 से शुरू हुई थी. तब से लेकर अब तक वे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं. अपने लंबे करियर में वे अब तक 20 अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और कुल पाँच विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं.उनकी समर्पण भावना और फिटनेस को देखकर युवा खिलाड़ी भी प्रेरित होते हैं. उम्र के इस पड़ाव में भी भगवान बंसल की ताकत और ऊर्जा देखते ही बनती है. उनका कहना है कि फिटनेस कोई उम्र नहीं देखती, बस निरंतरता और अनुशासन जरूरी है.

भारत के सात खिलाड़ियों में अकेले उत्तर प्रदेश से थे प्रतिनिधि

डरबन में हुई इस प्रतियोगिता में करीब 80 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे. भारत से सात खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया, जिनमें से उत्तर प्रदेश से भगवान बंसल एकमात्र प्रतिनिधि थे. उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से भारत का मान बढ़ाया.

परिवार और शहर में खुशी की लहर

भगवान बंसल की इस उपलब्धि पर उनके परिवार, मित्रों और बरेली के लोगों में खुशी की लहर है. परिवारजनों का कहना है कि भगवान बंसल की मेहनत, अनुशासन और देशप्रेम ने आज यह मुकाम दिलाया है. वहीं स्थानीय खेल प्रेमियों और अधिकारियों ने भी उनके प्रदर्शन पर गर्व जताते हुए कहा कि वे बरेली ही नहीं, पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत हैं.

युवाओं के लिए मिसाल हैं भगवान बंसल

75 वर्ष की उम्र में भी भगवान बंसल का जोश और फिटनेस किसी युवा खिलाड़ी से कम नहीं है. उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया कि सच्ची लगन और मेहनत से उम्र की कोई सीमा नहीं होती। बरेली ही नहीं, पूरा भारत आज उनके स्वर्णिम प्रदर्शन पर गर्व महसूस कर रहा है.

