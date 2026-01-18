Bareilly News: खाली घर को बनाया अस्थायी मदरसा, हो रहा था ये काम... अब IPS अंशिका वर्मा ने दी कड़ी चेतावनी

Bareilly News: बरेली जिले के बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में एक खाली घर को अस्थायी मदरसा बना दिया गया, जहां कई जुम्मों से सामूहिक नमाज पढ़ी जा रही थी. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दबिश देकर 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. जबकि, तीन आरोपी मौके से फरार हो गए. जानिए पूरा मामला...
Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां बिशारतगंज थाना क्षेत्र के मोहम्मदगंज गांव में एक खाली घर को न सिर्फ अस्थायी मदरसा बना दिया गया, बल्कि वहां कई जुम्मों से सामूहिक नमाज भी अदा किया जाने लगा. फिर क्या था गांव के कुछ लोग इसके विरोध में उतर आए, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी.
12 लोगों को पुलिस ने लिया हिरासत में
सूचना मिलने के बाद बिशारतगंज पुलिस हरकत में आई और आनन-फानन में मौके पर पहुंच गई. मौके पर पहुंचते ही पुलिस ने देखा कि एक खाली मकान में सामूहिक रूप से नमाज अदा की जा रही है. इस दौरान पुलिस की मौजूदगी से गांव में अफरा-तफरी मच गई. वहीं, पुलिस ने दबिश देकर 12 लोगों को हिरासत में ले लिया. जबकि तीन लोग मौके से फरार होने में कामयाब रहे.
मजिस्ट्रेट से 12 आरोपियों को जमानत
पुलिस का कहना है कि यह नमाज हनीफ के खाली पड़े मकान में पढ़ी जा रही थी. कार्यवाहक थाना प्रभारी अनीस अहमद ने मौके पर मौजूद लोगों से घर में सामूहिक नमाज पढ़ने की लिखित अनुमति मांगी, लेकिन कोई भी वैध अनुमति नहीं दिखाई जा सकी. लिखित अनुमति न होने पर पुलिस ने 12 लोगों का शांति भंग की धाराओं में चालान कर दिया. पकड़े गए सभी आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई है.
वायरल वीडियो जांच का हिस्सा
फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है. आपको बता दें, इस पूरी मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में खाली घर के अंदर सामूहिक नमाज अदा करते लोग नजर आ रहे हैं. इस वीडियो को भी पुलिस ने जांच का हिस्सा बनाया है.
लोगों से पुलिस की अपील
इस पूरे मामले में एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा का कहना है कि बिना अनुमति कोई भी नई परंपरा या नया आयोजन करना कानून गलत है. ऐसे मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. लोगों से पुलिस ने अपील की है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखें और किसी भी गतिविधि से पहले नियमों का पालन जरुर करें.
