गंगा एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, टायर फटने से पलटी डबल डेकर बस, दर्जनों यात्री घायल एक की मौत!

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है. मूसाझाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक्सप्रेसवे के हिस्से पर एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस का टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पलट गई. इस दर्दनाक हादसे में बस के नीचे दबने से दर्जनों यात्री घायल हो गए हैं, जबकि एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई.

टायर फटने से अनियंत्रित हुई बस

प्राप्त जानकारी के अनुसार, निजी डबल डेकर बस यात्रियों को लेकर फतेहपुर के खागा से गुजरात की ओर जा रही थी. जैसे ही बस बदायूं के मूसाझाग थाना क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंची, अचानक बस का एक टायर धमाके के साथ फट गया. टायर फटते ही चालक बस पर से नियंत्रण खो बैठा और बस लहराते हुए एक्सप्रेसवे के बीचों-बीच पलट गई। बस के पलटते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई.

तीन दर्जन से अधिक यात्री दबे, एक की मौत

हादसा इतना भीषण था कि बस के नीचे करीब तीन दर्जन से ज्यादा यात्री दब गए. स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. इस दुर्घटना में एक 24 वर्षीय युवक की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मृतक की पहचान अनुज (24 वर्ष), पुत्र श्यामलाल, निवासी छिवलहा, जिला फतेहपुर के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि गंभीर रूप से घायलों की स्थिति देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

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राहत और बचाव कार्य में जुटा प्रशासन

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. भारी पुलिस बल के साथ जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. राहत बचाव कार्य के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स और एम्बुलेंस को मौके पर लगाया गया.

एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा पर सवाल

गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रहे लगातार हादसों ने एक बार फिर यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. शुरुआती जांच में हादसे का मुख्य कारण बस की तेज रफ्तार और टायर का फटना बताया जा रहा है. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि क्या बस में क्षमता से अधिक सवारी भरी हुई थी.

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