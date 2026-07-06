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शाहजहांपुर में हवालात में बंद आरोपी की मौत, अवैध हिरासत के आरोपों से पुलिस पर उठे सवाल

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में पूछताछ के लिए लाए गए एक आरोपी की पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई. परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना और अवैध हिरासत का आरोप लगाया है, इस मामले ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 06, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 03:54 PM IST
शाहजहांपुर में हवालात में बंद आरोपी की मौत, अवैध हिरासत के आरोपों से पुलिस पर उठे सवाल
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाताSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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