शाहजहांपुर में हवालात में बंद आरोपी की मौत, अवैध हिरासत के आरोपों से पुलिस पर उठे सवाल

क्या है पूरा मामला?

दरअसल थाना सिधौली क्षेत्र के मुड़िया पवार के रहने वाले प्रदीप कश्यप पर उनकी ही सौतेली बेटी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने प्रदीप को दिन में 11:00 बजे थाने बुलाया था जिसके बाद बिना मुकदमे के उसे हवालात में अवैध रूप से बंद कर दिया गया था. बताया जा रहा है कि रात में लगभग 1 आरोपी प्रदीप की हवालात में हालत बिगड़ गई. पुलिस का कहना है कि जब उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया. वहां डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल ले जाने के लिए रेफर कर दिया. पुलिस की माने ने तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.