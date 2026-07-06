शाहजहांपुर में हवालात में बंद आरोपी की मौत, अवैध हिरासत के आरोपों से पुलिस पर उठे सवाल

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Shahjahanpur News/शिव कुमार; उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अवैध हिरासत हवालात में बंद आरोपी की मौत होने पर पुलिस महकमें हड़कंप मचा हुआ है. आरोपी पर उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा हुआ था. जिससे पुलिस ने पूछताछ के लिए हवालात में बंद कर रखा था.
खास बात यह है कि आरोपी की मौत के बाद पुलिस ने खुद के बचाव में मृतक के ही खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. मरने से पहले अपनी मौत के बारे में एक वीडियो भी बनाया था, जिसके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. फिलहाल परिवार वालों ने पुलिस पर आरोपी की हत्या का आरोप लगाया है. वहीं पुलिस ने मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई की बात कही है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल थाना सिधौली क्षेत्र के मुड़िया पवार के रहने वाले प्रदीप कश्यप पर उनकी ही सौतेली बेटी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने प्रदीप को दिन में 11:00 बजे थाने बुलाया था जिसके बाद बिना मुकदमे के उसे हवालात में अवैध रूप से बंद कर दिया गया था. बताया जा रहा है कि रात में लगभग 1 आरोपी प्रदीप की हवालात में हालत बिगड़ गई. पुलिस का कहना है कि जब उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगाया गया. वहां डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल ले जाने के लिए रेफर कर दिया. पुलिस की माने ने तो रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
आरोपी प्रदीप के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज नहीं था जिसके चलते उसकी हिरासत अवैध मानी जा रही है. परिवार वालों का कहना है कि पुलिस के टॉर्चर की वजह से उसकी मौत हुई है. पुलिस ने खुद को बचाने के लिए आरोपी की मौत के बाद देर रात मरने वाले प्रदीप के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फिलहाल पुलिस का कहना है की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.