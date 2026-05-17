बरेली में एसिड अटैक से हड़कंप: शादी से इनकार पर सिरफिरे ने सोते हुए परिवार पर फेंका तेजाब, कई झुलसे

अजय कश्यप/बरेली: उत्तर प्रदेश के बरेली के शेरगढ़ कस्बे में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. एक परिवार पर सोते समय तेजाब फेंक दिया गया, जिससे पति-पत्नी और उनके दो छोटे बच्चे गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शेरगढ़ से जिला अस्पताल बरेली रेफर किया गया है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

कहां की है घटना

यह वारदात शेरगढ़ कस्बा के एक मोहल्ले में हुई, जब दंपती अपने दो मासूम बेटों के साथ बरामदे में चारपाई पर सो रहे थे. वे एक मच्छरदानी लगाकर सोए हुए थे, जिस पर हमलावर ने तेजाब फेंका. तेजाब के कारण मच्छरदानी भी जल गई और परिवार के चारों सदस्य झुलस गए.

क्या कहा पीड़ित ने..

पीड़ित के चाचा ने बताया कि भतीजे की पत्नी के उमेश कश्यप नाम के युवक से अवैध संबंध थे. परिजनों ने विवाहिता को उससे दूर रहने को कहा था, जिसके बाद वह मायके चली गई थी. करीब ढाई महीने बाद वह एक सप्ताह पहले ही ससुराल लौटी थी.

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छत के रास्ते घर में घुसा था आरोपी

चाचा के अनुसार, जब विवाहिता ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी तो उमेश कश्यप ने छत के रास्ते आकर तेजाब फेंक दिया. सूचना मिलने पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को जानकारी दी. पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए. पीड़ितों को अस्पताल भिजवाया.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

अजय कुमार, सीओ मीरगंज ने कहा कि उमेश कश्यप शादी शुदा है और उसके लक्ष्मी देवी से प्रेम प्रसंग चल रहा था. उमेश शादीशुदा है और वह लक्ष्मी देवी से शादी करना चाहता है. शादी की मना करने पर उमेश ने ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया गया. पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर उमेश कश्यप के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए है. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की दो विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो उसकी तलाश में जुटी हैं. जल्दी ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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