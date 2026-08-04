/बरेली में उर्स-ए-आला हजरत पर DM का आदेश; 6, 7 और 8 अगस्त को प्रमुख स्कूल बंद, 8 अगस्त को पूरे नगर क्षेत्र में रहेगा अवकाश

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Urs e Ala Hazrat Bareilly school holiday 2026: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में उर्स-ए-आला हजरत के पावन अवसर पर प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. जिलाधिकारी के निर्देशानुसार, उर्स के दौरान लगने वाले भारी जाम और भीड़भाड़ से स्कूली बच्चों को परेशानी न हो, इसके लिए शहर के चुनिंदा और प्रमुख शिक्षण संस्थानों में तीन दिनों की छुट्टी की घोषणा की गई है. प्रशासन का यह फैसला सुरक्षा और व्यवस्था के दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है.
छह, सात और आठ अगस्त को बंद रहेंगे 10 प्रमुख स्कूल
उर्स के दौरान शहर के मुख्य मार्गों पर अत्यधिक भीड़ और यातायात का भारी दबाव रहने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के 10 प्रमुख स्कूलों को 6, 7 और अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया है. ये सभी स्कूल ऐसे संवेदनशील और व्यस्त क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां उर्स के दौरान सबसे ज्यादा भीड़भाड़ होती है. प्रशासन का मानना है कि इन स्कूलों के बंद रहने से बच्चों और उनके अभिभावकों को जाम की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
आठ अगस्त को पूरे नगर क्षेत्र में रहेगा अवकाश
उर्स-ए-आला हजरत के मुख्य कार्यक्रमों और कुल की रस्म के दौरान देश-विदेश से लाखों की संख्या में जायरीन बरेली पहुंचते हैं. इस दिन भीड़ अपने चरम पर होती है. इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने 8 अगस्त को पूरे नगर क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े शिक्षण संस्थानों, कालेजों और कोचिंग सेंटरों को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है. इस दिन नगर क्षेत्र का कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
भीड़ और जाम से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारी
बरेली में हर साल आयोजित होने वाला उर्स-ए-आला हजरत दुनिया भर में अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है. इस दौरान दरगाह आला हजरत और उसके आसपास के इलाकों में भारी जनसैलाब उमड़ता है. सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं और कई मार्गों पर रूट डायवर्जन भी करना पड़ता है. यदि इस दौरान स्कूल खुले रहते, तो स्कूली बसों और वैनों को भारी ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ सकता था, जिससे बच्चों को भारी परेशानी होती. इसी संभावित समस्या को टालने के लिए प्रशासन ने समय रहते यह एहतियाती कदम उठाया है.
अभिभावकों और स्कूलों के लिए निर्देश
जिला प्रशासन ने सभी संबंधित स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अवकाश सूची का कड़ाई से पालन करें. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. इसके साथ ही, स्थानीय नागरिकों और बाहर से आने वाले पर्यटकों से भी अनुरोध किया गया है कि वे प्रशासन द्वारा जारी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करें ताकि उर्स का यह आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.