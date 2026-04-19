पत्नी से विवाद में पति ने खोया आपा, 6 माह के मासूम को छत से फेंका, बदायूं में हैवान बना पिता

बदायूं न्यूज/अमित अग्रवाल: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के थाना बिसौली क्षेत्र के मलखानपुर गांव से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने गुस्से में आकर अपने ही मासूम बेटे की जान ले ली. घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और हर कोई इस अमानवीय कृत्य से स्तब्ध है.

जानिए पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, संभल जिले के थाना रजपुरा क्षेत्र के बेहटा रसूलपुर गांव निवासी बॉबी अपनी ससुराल मलखानपुर गांव में अपने साले की शादी में शामिल होने आया था. शादी का माहौल खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन इसी दौरान किसी बात को लेकर बॉबी का अपनी पत्नी कुमकुम से विवाद हो गया. देखते ही देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि बॉबी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी.

5-6 माह के मासूम बेटे राघव की दर्दनाक मौत

पति के आक्रामक व्यवहार से घबराकर कुमकुम वहां मौजूद मेहमानों के बीच जाकर छुप गई. इससे बॉबी का गुस्सा और भड़क गया. गुस्से में आकर उसने अपने करीब 5-6 माह के मासूम बेटे राघव को उठाया और छत से नीचे फेंक दिया. इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण मासूम राघव गंभीर रूप से घायल हो गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.

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घटना के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया. परिवार के लोग और ग्रामीण इस भयावह घटना से सकते में आ गए. मृतक बच्चे के मामा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता बॉबी को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि गुस्से और घरेलू विवाद की आंच में मासूमों की जान क्यों जा रही है. इलाके में शोक का माहौल है और लोग इस हृदयविदारक घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं.

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