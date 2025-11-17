बरेली के खेत में अचानक क्यों उतरे सेना के दो हेलीकॉप्टर? देखने वालों की जुटी भीड़ तो बुलाई पुलिस

Bareilly News: बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गोरा लोकनाथपुर गांव में सेना के हेलीकॉप्टर ने तकनीकी खराबी के चलते खेत में आपात लैंडिंग की है. हेलीकॉप्टर को देखने के लिए गांव में लोगों की भीड़ जुट गई. हालांकि, पायलट की सूझबूझ और समझदारी के चलते किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. हेलीकॉप्टर सुरक्षित खेत में लैंड कर गया.

बरेली में मची अफरातफरी

बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के गोरा लोकनाथपुर गांव में नन्हे शर्मा का खेत है. नन्हे शर्मा के खेत के आसपास लोग काम कर रहे थे. अचानक आसमान में सेना का एक हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश करने लगा. इसके बाद गांव में अफरातफरी मच गई. सेना के पायलट ने बड़ी सूझबूझ के साथ हेलीकॉप्टर की खेत में इमरजेंसी लैंडिंग की.

दूसरा हेलीकॉप्टर उतरा

इसके बाद खेत में हेलीकॉप्टर को देखने वालों की भीड़ लग गई. आसपास के गांव के लोग जुट गए. वहीं, सूचना मिलते ही वायुसेना के अफसरों ने घटनास्थल पर दूसरा हेलीकॉप्टर भेजा. एयरफोर्स के अधिकारी मौके पर पहुंचे और खराब हेलीकॉप्टर की प्राथमिक जांच की. तकनीकी खराबी वाला हेलीकॉप्टर खेत में ही मौजूद है, जबकि उसमें सवार जवानों और अधिकारियों को दूसरा हेलीकॉप्टर अपने साथ सैन्य बेस के लिए लेकर रवाना हो गया.

हेलीकॉप्टर देखने वालों की जुटी भीड़

तकनीकी टीम गांव में ही डेरा डाले हुए हैं और तकनीकी खराबी को ठीक करने में जुटी है. हेलीकॉप्टर के अचानक खेत में उतरने की सूचना पाते ही गांव और आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. देखते ही देखते ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई. भीड़ को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए थाना पुलिस और उप जिलाधिकारी आलोक कुमार सिंह तत्काल पहुंच गए.

हेलीकाप्टर के चारों तरफ लगाई गई बैरिकेडिंग

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर के चारों ओर बैरिकेडिंग लगाकर क्षेत्र को पूरी तरह घेराबंदी कर दिया है. किसी भी व्यक्ति को पास जाने नहीं दिया जा रहा है. गांव में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि हेलीकॉप्टर की लैंडिंग पूरी तरह सुरक्षित रही है और तकनीकी टीम खराबी की विस्तृत जांच में लगी हुई है. प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

