अलंकार अग्निहोत्री नई पार्टी बनाएंगे, निलंबित बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का बड़ा ऐलान

Bareilly News: निलंबित अलंकार अग्निहोत्री रविवार को बरेली पहुंचे. यहां कैंट स्थित परशुराम धाम में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया. इस दौरान सम​र्थकों की भीड़ ने फूल माला पहनाकर अलंकार अग्निहोत्री का स्वागत किया. इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया. उन्होंने 25 दिन में चुनाव आयोग में नई पार्टी के लिए आवेदन करने का दावा किया. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है.

नई पार्टी बनाने का ऐलान

अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी का नाम, संविधान और घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इतना ही नहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकीलों से मशविरा लेने का भी दावा किया. अलंकार अग्निहोत्री ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोर वोटर अब उनसे अलग हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमारे संपर्क में. 60 फीसदी आवेदन वहीं से आए हैं. ईमेल आईडी जारी करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने का दावा किया.

केंद्र सरकार पर हमला बोला

इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि SC-ST एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार ने सनातनियों से धोखा किया है. 85 फीसदी जनरल और ओबीसी वर्ग की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन्होंने बीजेपी पर छद्म सनातनी हिंदू-मुस्लिम राजनीति का आरोप लगाया. रुचि तिवारी मामले पर दुख जताते हुए कहा कि देश उसके साथ खड़ा है. सरकार पर बांटो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया.

सिटी मजिस्ट्रेट पद से दिया था इस्तीफा

बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात थे. ​पिछले दिनों माघ मेला प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वानंद के साथ हुए अपमान और उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर पुलिस द्वारा घसीटने की घटना को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया था. वहीं, योगी सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. तब से अलंकार अग्निहोत्री लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. वह अक्सर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं.

