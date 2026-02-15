Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3110914
Zee UP-Uttarakhandबरेली

अलंकार अग्निहोत्री नई पार्टी बनाएंगे, निलंबित बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का बड़ा ऐलान

Bareilly News: अलंकार अग्निहोत्री बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात थे. ​पिछले दिनों माघ मेला प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वानंद के साथ हुए अपमान और उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर पुलिस द्वारा घसीटने की घटना को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया था.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 15, 2026, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Alankar Agnihotri
Alankar Agnihotri

Bareilly News: निलंबित अलंकार अग्निहोत्री रविवार को बरेली पहुंचे. यहां कैंट स्थित परशुराम धाम में मत्था टेककर आशीर्वाद लिया. इस दौरान सम​र्थकों की भीड़ ने फूल माला पहनाकर अलंकार अग्निहोत्री का स्वागत किया. इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया. उन्होंने 25 दिन में चुनाव आयोग में नई पार्टी के लिए आवेदन करने का दावा किया. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है. 

नई पार्टी बनाने का ऐलान 
अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि पार्टी का नाम, संविधान और घोषणापत्र तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इतना ही नहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ वकीलों से मशविरा लेने का भी दावा किया. अलंकार अग्निहोत्री ने मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त बताया. उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोर वोटर अब उनसे अलग हो चुका है. भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हमारे संपर्क में. 60 फीसदी आवेदन वहीं से आए हैं. ईमेल आईडी जारी करने के बाद बड़ी संख्या में लोगों के जुड़ने का दावा किया. 

केंद्र सरकार पर हमला बोला 
इस दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश को तोड़ने का काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे निशाने पर लिया. उन्होंने कहा कि SC-ST एक्ट में बदलाव को लेकर सरकार ने सनातनियों से धोखा किया है. 85 फीसदी जनरल और ओबीसी वर्ग की भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं उन्होंने बीजेपी पर छद्म सनातनी हिंदू-मुस्लिम राजनीति का आरोप लगाया. रुचि तिवारी मामले पर दुख जताते हुए कहा कि देश उसके साथ खड़ा है. सरकार पर बांटो और राज करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया. 

Add Zee News as a Preferred Source

सिटी मजिस्ट्रेट पद से दिया था इस्तीफा 
बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट पद पर तैनात थे. ​पिछले दिनों माघ मेला प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वानंद के साथ हुए अपमान और उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर पुलिस द्वारा घसीटने की घटना को लेकर अपना इस्तीफा दे दिया था. वहीं, योगी सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. तब से अलंकार अग्निहोत्री लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं. वह अक्सर पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते नजर आ रहे हैं. 

यह भी पढ़ें : चिंगारी भड़क चुकी है...UGC के नए नियमों को लेकर अलंकार अग्निहोत्री ने दिखाए तीखे तेवर

यह भी पढ़ें : वृद्धावस्था पेंशन घोटाला: शाहजहांपुर में 4.49 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पूर्व समाज कल्याण अधिकारी पर कसा शिकंजा

TAGS

alankar agnihotri

Trending news

alankar agnihotri
अलंकार अग्निहोत्री नई पार्टी बनाएंगे, निलंबित बरेली सिटी मजिस्ट्रेट का बड़ा ऐलान
Balrampur Weather Today
48 घंटे संभलकर! यूपी के इन 12 जिलों में बूंदाबांदी का अलर्ट, जानें बलरामपुर का मौसम
Hemangi Sakhi
कौन हैं किन्नर अखाड़े की पहली शंकराचार्य हिमांगी सखी? पांच पांच भाषाओं का ज्ञान
Hapur News
नम आंखों से दी विदाई! जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा हापुड़, गूंजे 'अमर रहे' के नारे
Varanasi News
UP STF का बड़ा एक्शन, सपा नेता अमित यादव पर शिकंजा, करोड़ों की ड्रग तस्करी का खुलासा
Lucknow news
रूस में गूंजेगा 'जय श्री राम'! मॉस्को में 'एवगेनी' बनेंगे राम, 'दारिया' बनेंगी सीता
Nasimuddin Siddiqui
वालीबॉल के खेल मैदान से रेलवे कॉन्ट्रैक्टर तक, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का पॉलिटिकल करियर
Pratapgarh Accident
चलती कार पर गिरी पेट्रोल पंप की होर्डिंग, सपा नेता लाल बहादुर यादव की दर्दनाक मौत
Amroha News
महाशिवरात्रि पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश, पुलिस के सामने शिव भक्तों पर हुआ पथराव
hathras road accident
कांवड़ यात्रा से लौटते समय बड़ा हादसा, बाइक की टक्कर से कांवड़िये की मौत